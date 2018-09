“House with a Clock” en la cima de la taquilla en EEUU y Canadá

La comedia de horror sobre un reloj que hace la cuenta regresiva hacia el día del juicio final, de la casa productora de Steven Spielberg, se puso el fin de semana a la cabeza de la taquilla en Estados Unidos y Canadá.

Según estimaciones de la firma especializada Exhibitor Relations, “The House with a Clock in Its Walls”, de Universal, alcanzó 26,9 millones de dolares en su debut en este fin de semana de tres días.