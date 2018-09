Fuerte volcamiento de un carro en Maracaibo, deja tres heridos

Tres jóvenes, de quienes se desconocen sus identidades, resultaron gravemente heridos al volcar el carro en el que se desplazaban, en las adyacencias del sector La Matancera en la circunvalación 2 de Maracaibo.

Testigos del suceso manifestaron que “eran las 12:30 de la madrugada de ayer, cuando vecinos del sector se encontraban protestando por un apagón que llevaba más de 8 horas. Habían trancado la calle con piedras, palos, cauchos y hasta la carrocería de un carro viejo”.

“Como no había luz, los muchachos no vieron la barricada. Se estrellaron de frente y se volcaron”, dijo un testigo quien prefirió no identificarse.

Se conoció que el vehículo era un Ford Fiesta que quedó convertido un amasijo de hierro. El carro era conducido por una joven, de aproximadamente 24 años. El copiloto era un joven de 20 años aproximadamente, y otra mujer estaba sentada en el asiento trasero.

Mauro Dugarte, habitante del barrio San Pedro, ubicado cerca del lugar del accidente, manifestó que, cada vez que el servicio eléctrico es suspendido, los vecinos de las barriadas colindantes “se arman de lo que consigan para trancar la importante avenida. No tienen conciencia de que pueda ocurrir una desgracia. De hecho, ya pasó y todos se hacen los locos. Nadie dice nada”.

Funcionarios policiales comentaron que los heridos fueron trasladados a centros de salud privados. “Estaban inconscientes, con fuertes golpes en la cabeza y cubiertos de sangre”, agregaron los efectivos.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB)-Tránsito del Zulia investiga el accidente .

DC / Panorama