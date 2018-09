Freddy Bernal indicó que escasez de gasolina en el Táchira se debe a fallas eléctricas (Video)

Según el protector del estado Táchira, Freddy Bernal la falta de distribución de combustible en la entidad se debe a una falla eléctrica que impide el bombeo en los llenaderos de la entidad.

“Si hay fallas eléctricas en el poliducto no hay energía para que funcione y si no funciona el poliducto no hay bombeo hacia El Vigía y no hay llenado de gandolas de gasolina”, precisó

Igualmente señaló que las fallas eléctricas en el estado Zulia se deben a que “han saboteado 11 centrales eléctricas”. “Se repara una central eléctrica y sabotean otra, es una guerra porque saben que al impactar Zulia, impactan Mérida e impactan Táchira”.

Mientras tanto, en la entidad andina las colas de las estaciones de servicio atraviesan la ciudad. Usuarios de Twitter han reportado enormes filas de hasta 700 vehículos para poder recargar combustible.

[#VIDEO] Bernal asegura que escasez de gasolina en el Táchira se debe a fallas eléctricas #20Sep (Video cortesía) https://t.co/Q5kWuqN7jZ pic.twitter.com/hoSHcTx1Tz — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) September 20, 2018

DC | albertonews