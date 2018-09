Fotógrafo venezolano ganó el I concurso de fotografía The Soul Behing ind The Face

El fotógrafo venezolano, Isaías Landaeta ganó el máximo reconocimiento del primer concurso de fotografía The Soul Behind The Face (El Alma Detrás del Rostro, según su traducción en español), gestionao por Uriji Jami.

A través de cuenta en Instagram, Uriji Jami señaló que en esta primera edición del concurso, más de 40 fotógrados alrededor del mundo mostraron “su talento compartiendo una foto retrato acompañada de su historia e intención”.

Al recibir el reconocimiento, Landaeta se mostró feliz en su usuario de la red de la camarita, escribiendo: “¡Ganador en mi primer concurso de fotografía! Esta vez, en el concurso internacional de retrato y storytelling #TheSoulBehindTheFace de @urijijami ¡estoy muy feliz! No puedo evitar pensar en ella y decir “no debe tener ni idea de esto”, es tan extraño”.

DC / El Pitazo