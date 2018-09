“Florence” obliga la evacuación de un millón quinientas mil personas en EE.UU

Este martes autoridades de los Estados Unidos (EEUU) ordenaron la evacuación de un millón y medio de “posibles afectados”, debido a la llegada del huracán Florence.

Según reportes meteorológicos, se estima que este fenómeno natural cause estragos en los estados Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, lo cual representan una “amenaza” para la costa este de EEUU.

Asimismo que conoció que el ciclón de categoría 5, podría tocar tierra el próximo jueves.

Estados en alerta

La gobernación de Carolina del Norte, reconoció que ya se están sintiendo los efectos de Florence, así lo dio a conocer su representante, Roy Cooper.

Por su parte, Ralph Northam, gobernador de Virginia, calificó el huracán como “el más importante en décadas” para el Estado, y advirtió de la posibilidad de “inundaciones catastróficas, fuertes vientos y posiblemente amplios cortes de energía”.

¿Evacuar o no?

Según lo reportaron algunos medios locales, uno de cada cinco floridanos dijo que no se iría de sus hogares si una tormenta de categoría 3 o 4 se les viene encima, de acuerdo con los nuevos resultados de un sondeo divulgado en momentos en que el huracán Florence se dirige hacia las Carolinas y otros se mueven por el Atlántico.

Mientras que según una encuesta realizada por la Iniciativa Nacional de Supervivencia de Huracanes, afirman que muchos de los residentes han hecho caso omiso a las ordenes de evacuación, sin embargo planean hacerla en el futuro.

Hurricane #Florence this morning as seen from @Space_Station. A few moments later, #Isaac & the outer bands of #Helene were also visible. pic.twitter.com/WJQfS4au4m

— Ricky Arnold (@astro_ricky) 10 de septiembre de 2018