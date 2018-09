Fiscal chileno ordena allanamientos en cuatro diócesis

El fiscal Emiliano Arias ordenó el jueves el allanamiento simultáneo de cuatro obispados chilenos en busca de material sobre abusos sexuales de menores y su eventual encubrimiento por parte de obispos.

Un empleado del obispado de Santiago de Chile informó a The Associated Press que los operativos se realizan en las sedes de Valparaíso, Chillán, Osorno y Concepción. La fuente pidió no ser identificada por no tener permitido hablar con la prensa. Fotografías publicadas por periódicos locales en sus sitios en internet mostraron a agentes de la policía saliendo con gruesas carpetas de algunas diócesis.

Arias lleva una veintena de investigaciones judiciales sobre un grupo de sacerdotes de Rancagua, 80 kilómetros al sur de Santiago, involucrados en supuestos abusos.

Según la última estadística de la fiscalía, a fines de agosto había 119 investigaciones vigentes y 167 acusados, entre ellos siete obispos y 96 curas, por el abuso sexual de menores.

Los casos han desatado una crisis interna en la Iglesia católica chilena.

DC – AP