Fernando Haddad reemplaza a Lula como candidato presidencial del PT en Brasil

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva anunció este martes en una carta escrita desde prisión su apoyo a Fernando Haddad como el nuevo candidato del Partido de los Trabajadores.

“Nosotros ya somos millones de Lulas y, de hoy en adelante, Fernando Haddad será Lula para millones de brasileños (…) Quiero pedir, de corazón, a todos los que votarían en mí, que voten en el compañero Fernando Haddad para presidente de la República”, dijo el exmandatario en la misiva, que fue leída en Curitiba, en donde paga una condena de 12 años y un mes de prisión.

“Hace más de cinco meses estoy preso injustamente. No cometí ningún crimen y fui condenado por la prensa mucho antes de ser juzgado. Continúo desafiando a jueces y fiscales a que presenten una única prueba en mi contra, pues no se puede condenar a nadie por crímenes que no practicó”, dijo.

“Por acción, omisión y aplazamiento, el Judiciario brasileño privó al país de un proceso electoral con la presencia de todas las fuerzas políticas. Negaron el derecho del pueblo de votar libremente. Me prohibieron de hablarle al pueblo y de aparecer en televisión. Me censuraron como en la época de la dictadura”, agregó.

“Sé que un día la verdadera justicia será hecha y será reconocida mi inocencia. Ese día le estaré ayudando a Haddad en el Gobierno de la esperanza”, manifestó.

Este martes vencía el plazo para que el Partido de los Trabajadores presentara el nombre del candidato que reemplaza al expresidente Lula da Silva de cara a las elecciones de octubre.

DC / NTN24