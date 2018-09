“Fernando Alonso se cree Dios”, dice el piloto de Haas Kevin Magnussen

“Él se cree Dios”, comentó el danés Kevin Magnussen (Haas) después de su incidente con el bicampeón del mundo español el sábado en la sesión clasificatoria del Gran Premio de Italia.

“Él creyó que podría adelantar en la primera curva, pero casi me choca. Fue completamente estúpido e inútil. No me iba a dejar adelantar y sacrificar mi propia vuelta. Sé que él se cree Dios”, lanzó Magnussen.