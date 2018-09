Fegalago: precios acordados de las carnes no reconocen la realidad

Gerardo Ávila, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fagalago), afirmó que “mientras no existan condiciones claras que propicien o potencien la producción de la carne, vamos a seguir teniendo esta lamentable situación donde los consumidores tienen un poder adquisitivo cada vez más pulverizado y al sector productor se le exige trabajar en condiciones adversas”.

“Debe atacarse y abordarse las causas que crean la hiperinflación, ya que tú puedes fijar hoy un precio, pero si no corriges las causas por la cual aumentan los precios, no puedes pretender que luego los sectores sigan cargando sobre sus espaldas toda esa política económica, abordado con un decreto que no reconocer la realidad”, expresó Ávila en entrevista con el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.

Sobre los nuevos precios acordados por cortes de carne, comentó que el decreto “lo único que demuestra así como está planteado en el desconocimiento del problema, ya no se toma en cuenta las categorías de las reses que existen en la normativa legal venezolana bajo la cual se ha venido trabajando durante muchos años”.

“No se puede dar el mismo valor de corte a las carnes que incluso varías por el tiempo. No están dando garantías con esos precios en tabla; no dan seguridad al consumidor de que pueda exigir el corte de carne según lo que realmente vale. No se toma en cuenta el valor que debería tener cada tipo de carne según su categoría”, explicó.

Por otra parte, destacó la crisis eléctrica en el estado Zulia y señaló que las carnicerías anteriormente podían vender entre 10 y 15 reses semanales, “pero ahora no se arriesgan a tener más de dos o tres en sus cavas porque obviamente pasan muchas horas sin luz y ningún carnicero se arriesga a perder su inversión”.

DC – Fe y Alegria