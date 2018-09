Eva Longoria viaja con su bebé a Australia para filmar “Dora, the explorer”

La actriz latina Eva Longoria está en Australia con su bebé Santiago para filmar “Dora the Explorer” (Dora la exploradora) junto a la también intérprete Isabela Moner, informaron hoy medios locales.

El filme, en la que Longoria interpretará a la madre de la joven y aventurera protagonista, se filmará a partir del lunes en los estudios de Gold Coast, en el noreste de Australia, según el portal de noticias del diario Gold Coast Bulletin.

Longoria, de 43 años, publicó dos tuits hoy, uno en la que aparece ella sin maquillaje junto a su hijo de dos meses, en el que se lee “Australia, aquí vamos” y otro que dice: “Está pasando”, al referirse a la cinta de Paramount.

El filme -que está basado en la popular serie infantil de Nickelodeon y será dirigido por James Bobin (“Alice Through the Looking Glass”, 2016)- seguirá la pista de Dora, una heroína latina, en una aventura acompañada por su mejor amigo, el mono Boots, y su primo Diego.

Longoria (Corpus Christi, EEUU, 1975) alcanzó el estrellato en Hollywood como actriz gracias a la serie “Desperate Housewives” y también se ha abierto camino como productora en espectáculos como “Devious Maids” o en la nueva versión de la serie española “Gran Hotel”, que está preparando en estos momentos.

https://platform.twitter.com/widgets.js

DC – Agencias