Estaciones de servicio en Carúpano empezaron a recibir equipos para cobro electrónico

Desde este martes 4 de septiembre fue anunciado por el Gobierno nacional el inicio de la colocación de dispositivos para el cobro electrónico del combustible en las estaciones de servicio ubicadas en los municipios declarados como fronterizos en el país.

En Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, que por su ubicación frente al mar fue declarado como fronterizo, funcionarios de Pdvsa empezaron a entregar los equipos en las estaciones de servicio, pero no fueron instalados.

Mediante una nota de prensa de la Alcaldía del municipio Bermúdez, se especifica que en reunión sostenida en las instalaciones de Pdvsa Carúpano y enlazados en videoconferencia con Cumana y Guiria, se presentaron los dispositivos para el cobro del combustible en las diferentes estaciones de servicios ubicadas en municipios fronterizos en el estado Sucre.

La información la ofrecieron voceros de AIT PDVSA en compañía de las gerencias de mercado nacional, PCP, Cantv y Ministerio de Energía y Minas en la vocería del funcionario de Pdvsa Hernán Silva.

“En Carúpano instalaremos equipos en nueve de las once estaciones de servicio que existen, el resto en los otros municipios del estado Sucre”, expresó Carlos González, de Energía y Minas.

Desconocimiento

La propietaria de una estación de servicio informó que desconocía si el equipo se instalaría hoy: “Pdvsa solo vino y entregó el aparato. No me dio fecha de comienzo del programa; me parece que ustedes están mal informados, deben hablar con los funcionarios de Pdvsa”.

Orlando Suárez, coordinador de Somos Venezuela en Carúpano-Paria, destacó que los equipos serán instalados desde esta semana en las distintas estaciones de servicio que se encuentran en el municipio Bermúdez. “Algunos dueños de estaciones de servicios aún se encuentran reacios a la medida direccionada por nuestro presidente Nicolás Maduro para controlar el robo de la gasolina en las bombas del país, pero seguimos trabajando”, aclaró.

Suárez sostuvo que a pesar de que las estaciones han recibido los equipos, estos aún no han sido instalados por falta del código de barras para el cobro, que otorgará el Banco de Venezuela. “Esperamos que en las próximas horas esto sea solventado. Los conductores cuentan ya en el estado Sucre con este sistema desde Cumaná hasta Cariaco; hay que aclarar que en un lapso de quince días la gasolina será gratuita hasta realizar todas las pruebas necesarias”, sostuvo.

DC / El Pitazo