Empresa tachirense estaría involucrada en el robo de 200 bombonas de gas

Al menos unos 200 vecinos de la Unidad Vecinal, en San Cristóbal, reclaman la investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, sobre la empresa depositaria Rey David, cuyos representantes y de acuerdo con los denunciantes, aparentemente podrían estar involucrados o al menos conocer el paradero de no menos de dos centenares de cilindros de gas doméstico, que fueron sustraídos del local de la compañía involucrada.

Jessica Mora, junto a un grupo de personas afectadas por el hurto, acudió este miércoles a la sede del Ministerio Público, donde nuevamente y según su testimonio, piden que se agilice las averiguaciones que permitan identificar a los autores materiales del hurto de cilindros.

“A finales del mes de julio, un nutrido grupo de familias dejamos en calidad de depósito nuestras bombonas de gas en la inversora Rey David. Allí, la propietaria se encargaba de recibir el gas y posteriormente lo vendía a los vecinos. Repentinamente nos avisaron vía mensaje de celular que se había registrado un robo de dichas instalaciones, afectando a quienes confiamos los cilindros a la empresa, por ello hicimos las denuncias correspondientes en Pdvsa Gas y ante la policía científica, pero a dos meses de ese incidente, aún no tenemos respuesta alguna de las autoridades, por lo que acudimos nuevamente a la Fiscalía, de quien reclamamos celeridad en las averiguaciones, pues no tenemos claro aún si la pérdida de esas bombonas, fue un hecho fortuito o planificado”, explicó.

Recalcó que hace unos días le devolvieron unas bombonas a algunos de los vecinos, sobre todo de 17 kilos, pero no así las de 10 kilos. “Esta situación que nos ha dado para especular, ya que desde que ocurrió el hurto, los administradores de la empresa depositaria, aseguraron que personas extrañas habían ingresado al galpón y robado los cilindros, lo cual es incongruente, pues cuando alguien ingresa a robar se lleva todo y no selecciona tal y como ocurrió en nuestro caso, lo que nos obliga a pedir que se llegue hasta los responsables, pues los dueños de la empresa depositaria no han dado respuesta a nuestras quejas”.

Agregó Mora, que incluso la denuncia fue llevada ante la gerencia de Pdvsa Gas, cuyas autoridades no han dado ningún tipo de respuesta, ya que al parecer integrantes de la empresa estatal estarían involucrados en el ilícito.

“Queremos que lleguen hasta los responsables, pues son muchas las personas afectadas, si quienes realizaron este hurto piensan que vamos a declinar en nuestras denuncias, tienen que tener muy en claro que eso no va a suceder, ya que nuestras sospechas cada día se hacen más evidentes y que lo sucedido con los cilindros, es lago deliberado y planificado, no obstante esperamos que se la Fiscalía la que determine las responsabilidades”, precisó la vocera.

