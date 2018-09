Embaladores de Maiquetía se quedaron sin empleo por falta de plástico

Desde hace cuatro meses las limitaciones con las divisas para comprar el plástico ha ido mermando el servicio en ambos terminales. Solo una máquina está operativa en el aeropuerto nacional y otra en el internacional. Más de 80 trabajadores quedaron sin empleo ni liquidación.

“Si no hay producción, no hay pago. Estamos cargando maletas para ayudarnos con algo para la familia, pero dejamos de recibir ingresos desde hace un par de meses”, comentó uno de los trabajadores quien no quiso ser identificado.

Informó que las microempresas en definitiva van a cerrar porque no tienen los 60 dólares para la bobina de plástico y mantenerse operativas, además que la tarifa sigue siendo insuficiente para mantener los gastos del insumo y personal.

Agregó que la demanda se ha venido en picada porque cada vez hay menos vuelos y los pasajeros no siempre requieren del embalaje de equipos en los vuelos nacionales. “La mayor demanda es el internacional, pero igualmente estamos varados porque no tenemos material para trabajar”.

Recordó que la crisis empezó cuando empezaron a recortarles el sueldo y luego a eliminarles progresivamente el cestaticket. “Hoy estamos sin empleo y a la deriva, esperando que un pasajero nos alivie con una propina para no llegar sin nada a nuestras casas”.

DC | La Verdad de Vargas