El Miss Venezuela ya tiene una fecha para el certamen

Nos complace anunciarle a toda #Venezuela que el #MissVenezuela, el magno evento de la belleza nacional, seguirá llenando de alegría a los hogares venezolanos ✨. • El sábado #06OCT, en la presentación oficial de las candidatas, conoceremos los estados y las regiones que cada una de ellas representará en la competencia de este año 🇻🇪. • Asimismo, nos llena de mucho entusiasmo informarle también a todos nuestros seguidores que la noche más linda del año será en diciembre, donde coronaremos a la #MissVenezuela2018 👑. • ¡Los invitamos a seguir acompañándonos y a apoyar a las jóvenes aspirantes! 🙌🏻 • Porque #ElMissVenezuelaEsVenezuela 💛💙❤