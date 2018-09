Dora Mazzone: en el Saime editaron las declaraciones a su favor

La actriz venezolana Dora Mazzone respondió a las críticas generadas en las redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aseguraba que oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería funciona “a todo galope”.

Mazzone, en una entrevista para Caraota Digital, aseguró que los realizadores del video editaron el audiovisual a su conveniencia y acotó que durante su visita a la institución no pudo tramitar la prórroga del pasaporte.

“Realmente no hice nada malo. Fui al Saime como cualquier venezolano a sacar la prórroga del pasaporte y al salir me abordaron un jefe de prensa y su camarógrafo, me hicieron unas preguntas, y editaron a su favor las respuestas que yo di. Yo hablé de lo bien que me trataron, pero ni siquiera pude sacar la prórroga de mi pasaporte porque no tenía las páginas para hacerlo”, dijo.

La actriz había asegurado que la institución trabaja “a todo galope” y que seguía creyendo tanto en el Saime como en Venezuela.

“Quiero contarles que estoy aquí en la sede del Saime tramitando mi pasaporte y mis documentos importantes para mi país. Estoy muy contenta y agradecida porque la institución está funcionando a todo galope. Tengo confianza en este país y sigo teniendo confianza en esta institución”, había dicho Mazzone, comentario que fue rechazado por los usuarios de Twitter.

De llorar cuando Chávez cerró RCTV a jalarle bolas a la Dictadura de Maduro. La megadevaluación de Dora Mazzone. pic.twitter.com/ZOlgFLpONi — Daniel Montero (@esdemontero) 5 de septiembre de 2018

