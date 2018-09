Denuncian que un anciano se suicidó en Carapita tras no poder cobrar su pensión

El sacerdote y profesor universitario Jesús María Aguirre denunció el domingo que un adulto mayor se quitó la vida presuntamente por no recibir el pago de su pensión.

Según denunció el sacerdote el hombre vivía en Carapita, parroquia Antímano, municipio Libertador de Caracas.

“El (pasado) sábado todas las entidades bancarias estarían abiertas, pero no las abrieron. Un anciano de Carapita perdió una vez más su viaje. Se enardeció y al regresar al cerro expresó con furia no querer ser una carga para su familia, ni un estorbo para el país y decidió dejar de comer lo poco que comía. Hoy (domingo) me han anunciado su muerte”, dijo Aguirre.

DC | El Cooperante