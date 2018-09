Denuncian que la GN impide vender gasolina a quien no posee carnet de la patria en Táchira

Conductores del estado Táchira denunciaron que la Guardia Nacional Bolivariana impide que compren gasolina si no presentan el carnet de la patria. Aseguraron que varios de ellos fueron excluidos de la cola que hacían para entrar a las estaciones de servicio.

La “actuación arbitraria de los militares”, como la califican los choferes, no solo se ha registrado en los municipios fronterizos donde se lleva a cabo, desde el martes 4 de este mes, el plan piloto para el cobro de combustible a través de ese mecanismo, sino en otras regiones de la entidad andina.

Sin embargo, hasta el momento el gobierno no ha dicho que es obligatorio tener el carnet para comprar gasolina. Su uso está destinado a las personas que se inscribieron en el censo automotor para recibir el subsidio una vez que se cobre a precio internacional.

Uno de los hechos más notorios fue el ocurrido a Fernando Andrade, ex alcalde de Michelena. Contó que después de 48 horas en cola, una comisión de guardias nacionales ordenó a un trabajador de Petróleos de Venezuela marcar los automóviles que podían llenar sus tanques luego de que los conductores mostraran el carnet. De lo contrario, debían salirse de la fila.

Andrade recordó que encendió la cámara de su celular cuando se acercaron los guardias nacionales. “El primer teniente me solicitó el carnet de la patria para que marcaran mi carro. Le dije que no tenía y me respondió que no lo marcaría. Cuando se dio cuenta de que lo estaba grabando sacó la pistola y me ordenó pegarme contra el carro. Las demás choferes evitaron que me golpearan y me llevaran detenido”.

Dijo que la sorpresa fue cuando llegaron a los surtidores y no había dispositivos electrónicos para escanear el carnet y hacer el pago electrónico. Al final cancelaron en efectivo.

En algunas estaciones de servicio de San Cristóbal, los guardias nacionales también preguntan a los conductores si tienen el carnet e independientemente de la respuesta marcan los vidrios con números secuenciales para evitar que personas se coleen.

DC | El Nacional