Denuncian derrame de petróleo en las calles de Cabimas (Video)

Steven Hanke, economista norteamericano y profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (EEUU), publicó este lunes 10 de septiembre un video que exhibe derrames de petróleo en las calles de Cabimas, en el estado Zulia.

“Mire el derrame de petróleo de las tuberías rotas de Pdvsa. Venezuela está consumiendo todo su stock de capital a un ritmo rápido”, comentó Hanke en su cuenta oficial de Twitter.

Watch the oil spill from PDVSA’s ruptured pipes. Venezuela is consuming all its capital stock at a rapid rate. The country is literally collapsing. Back in the USSR! pic.twitter.com/0pTiBpyKhg

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) September 10, 2018