Lejos de los estándares internacionales está Maracaibo en patrullaje. La norma establece que debe haber 700 patrullas por cada dos millones de habitantes. La ciudad, cercana a esa cifra, está lejos de cubrir lo establecido: solo 100 patrullas están destinadas a la capital zuliana.

La proyección exacta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) calcula la población de Maracaibo en 1.728.252 habitantes en 2018. Así, la ciudad requiere 604 unidades patrulleras. El déficit es de 83%.

“Hace poco vi una patrulla como a las 9:00 pm en la circunvalación 1, iba con un caucho reventado, una lástima”, relató Gustavo Quintero, un marabino que transita a diario la autopista. La falta de neumáticos, baterías y repuestos también golpea a las policías.

Fuentes apuntan a la distribución de las unidades disponibles. Polimaracaibo tiene 40 patrullas, la PNB suma otras 20, y el Cicpc 20 más. Faltan las del Cpbez cuyos directivos no revelan la cifra pero que, extraoficialmente, se conoce que son cerca de 20 más.

“Sabemos que la situación está difícil. No todas las patrullas están en un mismo lugar, por eso quizás no las vemos tan frecuentemente como deberíamos. He llegado a ver algunas”, acotó Giovanny Ferrer, transeúnte de la avenida La Limpia.

Polimaracaibo es el organismo que actualmente cuenta con más patrullas, alrededor de 40. Ese organismo contempló un plan de recuperación de viejas unidades rústicas y livianas, areneras para operar en la playa y vehículos tácticos. También recuperaron el helicóptero ‘El Parroquiano’, para sobrevolar la ciudad.

Cuando se entregó el primer lote, el alcalde Willy Casanova indicó: “Se adquirieron neumáticos, baterías, motores y sistemas de aires acondicionados para continuar recuperando más”.

De esas 40 unidades habilitadas, 20 están dirigidas al patrullaje de los 15 cuadrantes que le corresponden a Polimaracaibo distribuidos en tres parroquias: Juana de Ávila, Olegario Villalobos y Santa Lucía.

“Nuestro trabajo no solo se enfoca en el patrullaje de las parroquias que nos corresponden, hemos ideado estrategias para poder abarcar un poco más allá de nuestro límites porque sabemos que es un territorio muy grande”, dijo Ricardo Lugo, director de Polimaracaibo. Al menos una patrulla por cuadrante tiene asignada la policía municipal apoyándose con los motorizados.