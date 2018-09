David Beckham reveló el nombre y el escudo de su nuevo equipo (+detalles)

El futbolista David Beckham esta formando un nuevo equipo el cual ya tiene nombre, escudo y hasta lema.

La información se dio a conocer este miércoles en la red social Twitter. Miami Club Internacional de Futbol o mejor conocido como el Inter Miami CF, ese es el nombre del equipo de Estados Unidos, el cual jugará en la Major League Soccer a partir del 2020. El lema del equipo será: “Libertas, Unitas, Fortuna“.

Beckham expresó, que es un honor poder cumplir un sueño. Revelar el nombre, escudo y lema es sólo el primer paso de un largo camino, que espera que esté lleno de éxito.

“Es un orgullo para mi y para el equipo entero. Es un honor anunciar el nuevo nombre y el escudo a nuestros seguidores“, manifestó, quien será el propietario y presidente operativo de la franquicia.

El sitio oficial del equipo será intermiamicf.com. Asimismo las redes sociales del club también ya funcionan con normalidad.

Four years ago, we dreamt of a soccer club.

Today, we’re proud to announce the official crest of that club.

Join us on a journey that has only just begun.

THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/uw8QOA2lfG

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 5 de septiembre de 2018