Critican a la prometida de Miguel Moly por asistir al bodorrio

Como era de esperarse, no existió foto familiar donde aparecieran los novios y sus padres, debido a la fuerte polémica que existe entre Calero y el merenguero Moly, quien fue el primero en ser criticado en las redes sociales.

Moly mediante su perfil en Instagram, publicó varias fotográfías donde muestra lo emocionado que estaba por la unión de su hijo y su nuera. Además de eso, posteó una serie de videos que desataron la lluvia de comentarios sobre su nueva prometida y su asistencia al bodorrio.

Ver esta publicación en Instagram Ya con los recién casados @jonathanmoly @soyandreatv Una publicación compartida de MIGUEL MOLY (@miguelmoly) el 16 Sep, 2018 a las 11:51 PDT

En uno de los clip, se aprecia al merenguero y su nueva piernona muy enrumbados y felices, mientras de fondo se escucha Jonathan Moly cantando su tema Sayonara. ¿Será que Moly aprovechó el momento para tirarle a Calero?.

“Disfrutando de la presentación de mi hijo @jonathanmoly en su fiesta de matrimonio con @soyandreatv” escribió Miguel.

Con todo este material, los seguidores hicieron de las suyas y levantaron una ola de comentarios en contra de la presencia de la nueva mujer de Moly y por supuesto el comportamiento del cantante durante la fiesta, quien estaba cual adolescente enamorado en fiesta de 15 años.

“Claro que está muy mal con lo muy liberadas que sean las familias ella no a tenido que ir porque que Inés por mucho que no le pare se a tenido que sentir incomoda” , “Que poco hombre eres”, “Eso no se le hace a una mujer”, escribieron algunos.

Mientras que otros expresaron: “Puedo sentir como se sintió Inés, me pasó lo mismo y no se lo dese a nadie”, “Era de esperarse….. este hombre es una basura”, “No tuvo respeto a la madre de su hijo”, “Ella es más descarada porque fue”,”Esa mujercita no debió estar ahí”.

Por su parte, Calero en su perfil de la mencionada red subió fotografía en compañía de sus hijos, también agradeciendo a quien había sido su diseñador de modas para el vestido que lució esa noche.

