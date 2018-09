Cristiano Ronaldo despierta y le da la victoria a la Juventus con un doblete (Video)

El delantero portugués de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, ha marcado sus primeros dos goles en la Serie A, en el partido que este domingo su equipo disputó contra el Sassuolo (2-1).

Ronaldo abrió el marcador en el minuto 49, al empujar el balón a puerta vacía después de un error defensivo. CR7 incrementó la cuenta para la Juventus 15 minutos más tarde con un remate cruzado. Mientras que Khouma el Babacar descontó para el Sassuolo cuando ya se jugaban los últimos segundos del encuentro.

Here it is, Ronaldo’s first goal for Juventus in Serie A. pic.twitter.com/6B74AQXzm1

— Rossé Marrai-Ricco (@RossellaMarrai) September 16, 2018