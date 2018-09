Crecida del Caroní afecta a otras 97 familias de Puerto Ordaz y de San Félix

El río Orinoco lleva días descendiendo su nivel. Para este 4 de septiembre estaba en 18.20 metros sobre el nivel del mar (msnm), después que el 25 de agosto llegara hasta los 18.34 msnm, 34 centímetros por encima de la alerta roja. No sucede lo mismo con el Caroní, que el lunes estableció récord y llegó a los 13.11 msnm, siendo la cota de alera roja los 12.50 msnm. A la mañana siguiente bajó a 12.84.

Viviendas que no habían sido afectadas en más de dos meses de temporada de lluvias, las anegó la crecida del lunes e inundó a otras 67 casas en las que habitan 97 familias de los sectores La Españolita, Los Oleandros, José Gregorio Hernández y Los Monos en Puerto Ordaz; y Campo Rojo, Sabana de Piedra, Los Arenales y La Laja, en San Félix.

“Teníamos dos meses esperando y fue ayer (lunes) que vino el gobernador y Protección Civil. Nos trajeron agua potable, nos dijeron que nos iban a traer comida y la jornada de salud que es lo que más me preocupa porque hay mucha bronquitis, sarna”, señaló Nelly Morenos, habitante del sector La Españolita.

No solo infecciones

Hasta el lunes seguían matando culebras, fuera o dentro de las casas. Moreno calcula que han sido 40.

Aunque todos los años hay inundaciones y anegaciones de calles por la temporada de lluvias y la crecida del río, vecinos reiteraron que es la primera vez que llega a afectar incluso a casas de un nivel más alto que, en esta oportunidad, el agua les llegó hasta los cuartos. Las fachadas de las viviendas dejaron la huella de hasta dónde había llegado el agua.

– Allí donde estás parada, el agua lo tapaba.

Era un muro de por lo menos 50 centímetros de alto.

“La mayoría de la gente se ha tenido que salir de las casas, nosotros nos refugiamos acá (en otra vivienda), pero todos los días tenemos que ir a las casas a estar pendiente porque los malandros se llegan por atrás en curiaras a robar”, comentó un vecino del sector Los Oleandros, en la franja de Castillito.

“Si te soy sincera, para acá no ha venido nadie”, afirmaron residentes del sector El Hueco en Castillito. A pesar del agua estancada y -como afirman- no haber recibido atención, no se han registrado enfermedades.

En todo el municipio Caroní, hasta el 3 de septiembre, se contabilizaron 851 viviendas afectadas, 1.085 familias, que equivalen a 3.351 personas: 1.073 niños, 442 adolescentes, 1.497 adultos y 339 adultos mayores.

Trascendió que para el domingo 2 de septiembre, el nivel de Guri estaba en 271.02 msnm. Las descargas de la represa Macagua han sido en promedio de 10.000 m³.

Hasta entonces, se tenían registradas 250 familias (799 personas) en 19 refugios temporales habilitados en San Félix y Puerto Ordaz.



Sectores de Castillito afectados por inundaciones denunciaron la falta de una atención integral

DC – Correo del Caroní