El día de ayer, se ejecutó la operación "Peonía" que consistió en la ubicación de las puntas o extremos del cable sublacustre en el fondo del lago de Maracaibo. Como recordarán el domingo pasado denuncié el corte, otra vez, del cable submarino… Gracias a un Patriota Cooperante se logra la captura inicialmente de 6 personas, quienes aportan datos importantes para localizar los puntos donde hicieron los cortes…. Ahí comienza la operación Peonias..

