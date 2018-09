Continúa la recuperación de Jair Bolsonaro

El hijo del candidato, Flavio Bolsonaro, también informó sobre las condiciones del padre. “Muchas gracias a todos por el apoyo y por las oraciones”, escribió en Twitter.

Meu pai segue evoluindo e começou agora a fisioterapia.

Muito obrigado a todos pela força e pelas orações!

Pessoal do Rio de Janeiro, amanhã (domingo), às 11:00, no posto 6, tem ato pela vida de Bolsonaro, em Copacabana.

Em breve mais detalhes, tá ok?! pic.twitter.com/BMexyACPCo

— Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 8, 2018