Compra de gasolina con el Carnet de la Patria inició con fallas en Táchira y Zulia

La falta de internet, largas colas y la militarización de estaciones de servicios marcaron el inicio de las pruebas de la compra de la gasolina con el Carnet de la Patria previsto para este martes 4 de septiembre.

Los estados en los que inició el cobro de la gasolina con el Carnet de la Patria son Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Delta Amacuro, Táchira, Sucre y Zulia

La periodista Dahiana Cusnir informó que en el estado Táchira, “la mayoría de los instrumentos no han llegado a las estaciones de servicio y los que ya llegaron, no han podido ser instalados por falta de internet y de línea Cantv”.

🇻🇪 Largas colas de vehículos en las estaciones de servicio, ubicadas en los municipios fronterizos del estado Táchira, para surtir combustible. Tampoco ha llegado el nuevo sistema de cobro de la gasolina anunciado por @NicolasMaduro. Reporta @dahianacusnir #4Sep #TVVNoticias pic.twitter.com/Dzhsf4vMlx — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 4 de septiembre de 2018

En el municipio Pedro María Ureña, oeste de la entidad, el combustible de 91 y 95 octanos mantiene el mismo precio es decir 1 y 6 bolívares respectivamente.

Además, la periodista Mariana Duque informó que el precio de la gasolina de 91 octanos quedaría en 10 bolívares soberanos (1.000.000 de bolívares fuertes) y el combustible de 95 octanos pasará a costar Bs.S 15 (1.500.000 del viejo cono monetario).

Mientras que en Zulia, específicamente en el municipio Mara una de las siete estaciones de la zona no presta servicio por falta de mantenimiento.

El lunes 03 de agosto, el mandatario Nicolás Maduro detalló que la nueva modalidad del cobro de la gasolina iniciaría un día después. Precisó que el sistema constará de un lector QR además de un lector de huella dactilar en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Delta Amacuro, Táchira, Sucre y Zulia.

Unidades paralizadas

En cuanto a la crisis que afronta el gremio de transportistas, el presidente de la Federación de Transporte de la entidad, Germán Duarte, denunció que 90% de las unidades se encuentran paralizadas. El representante gremial, atribuyo las causas de esto a la falta de repuestos. Asimismo, aseveró que antes que el aumento salarial se comience a implementar, este será consumido por la hiperinflación que vive el país.

Sostuvo que la nueva tarifa del “pasaje provisional ya no cubre las necesidades de los transportistas”. Del mismo modo, considerpi que “las políticas económicas tomadas por el Gobierno son totalmente erradas, porque la hiperinflación no se ha podido controlar y el Estado no quiere escuchar a los que saben del tema”.

DC – El Carabobeño