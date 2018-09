¿Cómo cortar unos jeans para convertirlos en shorts?

Vaqueros, jeans, pantalones de mezclilla, como desee llamarlos, siempre pueden ser reciclados para pasar a ser unos prácticos shorts. Pero, ¿cómo cortarlos para convertirlos sin arruinarlos? No es tan difícil como parece, siga con atención estos pasos.

Para comenzar, lo que debe tener en cuenta es escoger aquellos que le queden cómodos, tanto en la cadera, el trasero, como en los muslos. El material no debe ser elástico, entonces aquellos que sean stress no son los más indicados puesto que al recortarlos pueden quedar piezas colgando que arruinarán su look.

En caso de que sean nuevos o que nunca hayan sido lavados, páselos por la lavadora y secadora antes de hacer el corte, de esta manera se encogen con antelación y no quedarán más pequeños de lo que usted tenía en mente.

A continuación es necesario pensar en el largo que quiere, si desea unos capris, que vayan debajo de la pantorrilla, bermudas, por encima de las rodillas, shorts clásicos, 3 a 5 pulgadas por encima de las rodillas, o mini shorts, a solo unos cuantos centímetros de la entrepierna, con esta opción debe tener cuidado al recortar, porque después de hacerlo, no quedará más tela para corregir.

Igualmente, debe pensar en el tipo de jeans a usar, si son ajustados o skinny, o si son más sueltos y bota recta, ya que de esto depende el resultado final. Si no tiene un estilo claro, ahora están de moda los rectos y de tiro alto, perfectos para acompañar con un cinturón de cuero y una blusa semitransparente.

Luego póngase los jeans elegidos y con una tiza o alfiler señale por donde va a recortar, deje una pulgada para evitar errores y si quiere hacer un dobladillo deje por lo menos tres pulgadas para realizar el toque final.

Al momento de hacer el recorte, ubique los pantalones sobre una superficie plana y firme, como una mesa o sobre el suelo. Con ayuda de una regla marque las líneas por las que pasará las tijeras, en caso de ser shorts clásicos o mini, las líneas deben ser perpendiculares, que se inclinen hacia arriba en la parte exterior de los jeans, que bajen hacia el interior. Es decir, las dos líneas deben parecer una V, pero algo muy sutil.

Ahora es cuando debe recortar, utilice unas tijeras especiales para tela, afiladas, especializadas en materiales gruesos como lo es el denim. No pasa nada si la línea no queda perfecta, con el tiempo se van deshilachando.

Pruébese los shorts para ver si quedaron del largo que quería y se puedan hacer retoques finales. En caso de querer dobladillo, doble hacia arriba y que el borde quede de una pulgada o de su preferencia, cosa a mano o máquina, luego planche para que no se deshaga el resultado, pase por la lavadora y secadora para obtener un acabado óptimo.

DC / Kien y Ke