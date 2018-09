Cientos de detenidos en Rusia en manifestaciones contra reforma de jubilaciones

En Moscú, al menos 2.000 personas se congregaron en la plaza Pushkin, en el centro de la capital, constató un reportero de la AFP. En San Petersburgo unas mil personas salieron a las calles.

“El poder se llevó todo, hasta la última miga. Mi madre, mi marido van a trabajar durante mucho tiempo. Es la gota de más”, dijo a AFP Tatiana Rechetskaia, una manifestantes moscovita de 21 años.

“Gastamos dinero para los militares en Siria, en Ucrania, para los amigos del presidente, pero nada para los jubilados”, fustigó Olga Tchenusha, empleada de 44 años.

Las manifestaciones del domingo fueron convocadas por el principal opositor al Kremlin, Alexei Navalni, que purga una pena de 30 días de cárcel por una manifestación organizada en enero. Decenas de sus partidarios fueron detenidos los últimos días.

Presionada por Moscú, la empresa estadounidense Google retiró el sábado de YouTube las convocatorias a las manifestaciones subidas por el equipo de Navalni, con el argumento, según las autoridades rusas, de que violaban la veda electoral antes de una elección.

– Oposición ‘tolerada’ –

Las protestas se desarrollaron al tiempo que los rusos votaban en elecciones locales y regionales, para gobernador, diputados locales y otros cargos en las regiones.

Policías rusos y manifestantes forcejean en una manifestación no autorizada en San Petersburgo, el 9 de septiembre de 2018

Sobianin, de 60 años y propulsado en 2010 por el Kremlin a la cabeza de la capital rusa, con más de 12 millones de habitantes, puede jactarse de haber mejorado el rostro de Moscú gracias a unas costosas y gigantescas reformas urbanísticas.

Pero para sus opositores, la multiplicación de zonas peatonales y la apertura de estaciones de metro y de un nuevo parque en el centro de la ciudad no son más que fachada, medidas dirigidas a la clase media que durante el invierno de 2011-2012 se manifestó contra la vuelta de Putin al Kremlin.

En las últimas elecciones municipales en Moscú, hace cinco años, Navalni casi pasa a una segunda vuelta frente a Sobianin. Para evitar tal escenario, solo se permitió a los miembros de la oposición “tolerada”, comunistas o nacionalistas, presentar sus candidaturas.

AFP/Archivos / Vasily MAXIMOV El opositor ruso Alexéi Navalni, durante su juicio en una corte de Moscú, el 27 de agosto de 2018 AFP/Archivos / Vasily MAXIMOV

El consejero municipal de la oposición, Ilia Iashin, cercano al opositor asesinado Boris Nemtsov, el ex diputado de oposición Dimitri Gudkov, o el militante gay Anton Krassovski no pudieron presentarse por no completar las exigencias legales.

Al igual que Putin en la última campaña para la elección presidencial, Sobianin no participó en ningún debate.

DC / AFP