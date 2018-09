Cicpc afirmó que reportero Jesús Medina cometió “simulación de hecho punible” en secuestro de 2017

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, ofreció este lunes detalles de varios casos de relevancia, entre ellos el del reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, quien fue señalado por “simulación de hecho punible”.

Rico afirmó que la versión que ofreció el reportero gráfico sobre la denuncia de un supuesto secuestro en noviembre de 2017 fue desmontada, debido a ciertas inconsistencias en sus declaraciones.

Asimismo, el comisario detalló que Medina no salió de su residencia ese día, lo que lograron confirmar en los videos de las cámaras de seguridad de las afueras de la vivienda de Ezaine. “No pudimos constatar que lo que afirmaba de ese hecho hubiese ocurrido, ya que en los videos de las cámaras que se obtuvieron del sitio no se consiguió la imagen que esta persona señalaba (Jesús Medina Ezaine), otra de las cosas que nos llamó la atención es que él dice que sale de su residencia, pero durante el proceso de investigación se verificó que ese día no había salido de su residencia”, afirmó.

El funcionario aseveró que Medina Ezaine cometió “simulación de hecho punible”, por lo que el Cicpc tramitó ante un tribunal una orden de aprehensión en contra del reportero gráfico. “La persona que subestima a esta institución tenga por seguro que tendrá una respuesta”, señaló.

Jesús Medina fue detenido el pasado 29 de agosto en la estación Plaza Venezuela por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Se conoce que se encuentra en la cárcel de Ramo Verde.

DC | El Cooperante