Cecodap: “Venezuela no cuenta con una línea para reportar maltrato a los niños”

El fundador del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Fernando Pereira, denunció en su cuenta de Twitter que el sistema de protección de niños no cuenta con los programas necesarios para prevenir y atender la violencia contra los menores de edad en el país.

“A 18 años de la entrada en vigencia de la Lopnna el país no cuenta con una línea para reportar maltrato a los niños” comentó Pereira en la referida red social, haciendo referencia al caso donde fueron asesinados cuatro niños con una mandarria en el interior de una vivienda ubicada en la calle 8 del barrio 70 de El Valle en Caracas, el pasado viernes 14 de septiembre.

A 18 años de la entrada en vigencia de la Lopnna el pais no cuenta con una línea para reportar maltrato a los niños, no se cuenta con programas para atender a familias y niños maltratados, no existen equipos interdisciplinarios @cecodap @REDHNNA

— Fernando Pereira V (@Fernanpereirav) September 15, 2018