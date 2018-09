Caso de Requesens será llevado por una nueva jueza

Joel García, abogado del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens, informó este lunes que la jueza a cargo de la imputación del parlamentario no se encuentra en el tribunal.

Añadió que ante dicha situación, fue encargada una nueva magistrada. “Si está fuera del país lo desconozco”, comentó.

García advirtió que el distanciamiento de la jueza significaría que se están fabricando pruebas para inculpar a Requesens y que ella trataría de no formar parte de dicha situación.

“Si la jueza no regresara o no se sumara nuevamente al proceso, eso es un mensaje muy claro de que estamos en presencia de un expediente fabricado, de un expediente que por lo que está pasando es un expediente oculto. Que se están fabricando pruebas en contra del diputado y esa juez no querría involucrarse en ese hecho”, agregó.

El abogado del parlamentario aseguró que esta situación no generaría un retraso en el proceso penal contra Requesens. Destacó que aún desconoce el nombre de la nueva jueza.

DC – El Nacional