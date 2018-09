Carlos Zambrano dijo presente en arranque de las prácticas del Magallanes

Con el objetivo de obtener un nuevo título, los Navegantes del Magallanes iniciaron su pretemporada de cara a la campaña 2018-2019 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, que iniciará el próximo 12 de octubre.

Con el manager Omar Malavé al mando, los filibusteros contaron con 10 peloteros para el primer día de prácticas en el Complejo de PDVSA VASSA, ubicado en el municipio Guacara del estado Carabobo, donde la nave hará sus entrenamientos durante los próximos días.

“La temporada pasada sirvió de aprendizaje para saber lo que nos hizo falta. No es un secreto para nadie que tuvimos problemas con nuestro pitcheo abridor y a pesar de todo el equipo pudo clasificar de segundo lugar. Hicimos los ajustes, se hicieron cambios”, declaró el piloto cumanés, que va a su segunda temporada desde el inicio al mando del club. “El hecho de que Magallanes esté practicando hoy 17 de septiembre, demuestra el interés de nosotros de comenzar a trabajar con una semana de antelación para preparar ese pitcheo que ya está aquí”.

Carlos “El Toro” Zambrano, Greyfer Eregua, Yohan Pino, Carlos Alvarado, Michael Montero (todos pitchers derechos), Jean Granado, Edgar Ibarra (lanzadores zurdos), Josmil Pinto (receptor), Alejandro Medina (infielder) y Carlos Aguiar (jardinero), fueron los jugadores que dijeron presente para el primer día de entrenamientos.

“El grupo que estuvo hoy se vio muy bien. De mi parte quería estar desde hoy para ver la práctica personalmente y poco a poco iremos haciendo los ajustes, formando la rotación y conformando el pitcheo que estará en el bullpen”, dijo Malavé.

Asimismo, el timonel indicó que la rotación de abridores en su mayoría se conformará de brazos criollos de experiencia en la LVBP. De igual manera, adelantó la participación de peloteros jóvenes pero conocidos por la afición como Luis Arráez, Luis Rengifo, Rayder Ascanio y Miguel Aparicio.

“Tenemos material para escoger. Está Henderson Álvarez, Yohan Pino, (Wilfredo) Boscán. Ese grupo que llegó vía cambio, que va a aportar mucho y para eso estoy aquí, para evaluar dónde va a estar ubicado cada quien. Todos tienen experiencia, eso era algo que estábamos buscando y no tienen limitaciones”.

El Toro de regreso

La temporada 2013-2014 fue la última en la que se vio a Carlos Zambrano lanzando en Venezuela. Campaña en la que justamente Magallanes logró su último campeonato en la pelota criolla, con “El Toro” como ganador del primer juego de esa gran final ante Caribes de Anzoátegui. Ahora, cuatro zafras después, el experimentado lanzador derecho está de regreso y con la misión de lanzar con la nave.

“Estoy acá primero para ayudar a Magallanes”, exclamó el derecho, quien explicó además cómo fue su proceso para retornar al beisbol y lo que lo llevó a tomar tal decisión.

“En el 2016 un pastor de Argentina me dijo: amigo yo vengo de parte de Dios a decirte que él te va a llevar nuevamente a jugar beisbol. Así que prepárate. Luego de un tiempo otro pastor de Dallas me dijo lo mismo. Posteriormente, me fui en febrero de 2017 a Sudáfrica y un pastor de allá que no sabe nada de pelota me mencionó exactamente lo mismo y luego un amigo pastor también me lo dijo. Fueron cuatro personas diferentes que me indicaban lo mismo de parte de Dios y ninguna se conocía. Fue cuando decidí poner mi cuerpo a tono y regresar”, detalló Zambrano, que cuenta con 37 años de edad.

El carabobeño, siguiendo las señales de Dios, pudo conseguir un contrato con los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Beisbol. Lanzó en siete juegos (todos como abridor), dejó marca de 2-1 y 5.18 de efectividad.

“Me encuentro bien físicamente. Después que terminé en México pasaron entre 20 y 25 días y comencé a entrenar en Miami, tirando bullpen y trabajando en mi brazo”, dijo Zambrano, que explicó que durante su pasantía por el beisbol azteca, su recta alcanzó las 92 millas y que pretende ser abridor esta temporada con los eléctricos.

“Dios me dijo que regresara, que me iba a llevar nuevamente a las ligas mayores. Esa es la meta, volver a lanzar en las Grandes Ligas y llevar el mensaje de Dios a las mayores”, recalcó el diestro, que prometió estar toda la campaña con el club.

Carlos Zambrano vuelve a vestir el uniforme de Magallanes después de cuatro años

Josmil Pinto se reportó

Otro pelotero con experiencia y que está de vuelta al beisbol es Josmil Pinto, quien disputó su última zafra en Venezuela en la 2016-217, cuando vio acción en 30 encuentros con los turcos.

El valenciano irá a su octava temporada en el beisbol venezolano, segunda con Magallanes, pero antes tendrá que cumplir una suspensión por 25 juegos, tras violar el artículo 18° del Programa Antidopaje de la LVBP (PALVBP) durante la campaña anterior.

“Gracias a Dios estuve entrenando en varias academias y me siento en excelente forma física. He dejado atrás todas las lesiones que me han afectado y me siento muy bien actualmente”, indicó el receptor de 29 años, que pretende pasar el mayor tiempo de juego detrás del plato.

“Los últimos dos años he estado jugando en primera base y catcher, pero este año me gustaría retomar mi posición que es la de receptor y para eso he estado trabajando por mi cuenta en la academia de Ramón (Hernández), afinando algunos detalles de esa posición sin dejar a un lado el trabajo como inicialista”, agregó.

En su única campaña con los bucaneros, Pinto dejó average de .202, con cuatro dobles, tres jonrones y 10 carreras empujadas.

DC – Prensa Magallanes