Carlos Guillermo Haydon y Roxana Díaz se dieron el “sí acepto” 

View this post on Instagram

CON LOS NOVIOOOOS!!! @soyroxanadiaz @carlosghaydon #bodahaydondiaz #haydondiaz #evolucion @evolutioneventos #evolutioneventos #caracas #barraled #eventosocial #likeforlikes #bodahaydondiaz #bodas #123ceviche #likeme #CEVICHEROS #123 #copas #celebración #eventosocial #barraleddualchip #caracas #casacampo #soyroxanadiaz💣💣💣