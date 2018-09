Carlos Curbelo: Una intervención Militar para Venezuela debe ser una acción Multilateral (Video)

La destacada periodista Carla Angola realizó una entrevista en Washington al Congresista Carlos Curbelo, comenzando con sincero agradecimiento por todo el apoyo que le ha prestado a Venezuela por recuperar la libertad.

Al agradecimiento sincero de la periodista el congresista que luchaban por lograr la paz y libertad para todos los países que están en dictadura como los son Cuba, Nicaragua y Venezuela, necesitamos una solidaridad absoluta con Venezuela, un apoyo completo en todos los ámbitos para recuperar su libertad y dignidad, la situación en Venezuela es tan grave y tan triste que han destruido todo.

No debemos descartar ninguna acción para apoyar a Venezuela y cualquier medida que EE.UU dicte para acabar con el hambre y la necesidad en beneficio de Venezuela. así comentó el congresista Carlos tras consultarlo sobre la propuesta de Marco Rubi sobre la Intervención de Venezuela y continuo: Venezuela es la Siria de Occidente en muchos sentidos la crisis es peor y se necesita una acción rápida, contundente y radical.

#INTERVENCIÓNMILITAR Si @marcorubiofla asomó la opción contra Maduro, ayer en #washingtondc el congresista Carlos Curbelo @repcurbelo no me lo refirió como sugerencia si no como una acción para la que parece haber llegado el momento. Dale CLICK https://t.co/Yh2lG7uv8a pic.twitter.com/KrLlpHLWiZ

