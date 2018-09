Captan a dos GN hurtando las pertenencias de una mujer en Maiquetía (Video)

View this post on Instagram

Pasó ayer en el Aeropuerto de Maiquetía. Señora mayor que viajaba sola al reencuentro con sus hijos en el exterior, fue requisada por la GNB-Antidrogas intensamente. Otra usuaria grabó cuando un GNB parecía tomar objetos de los 2 bolsos de la señora y los guardaba en su bolsillo