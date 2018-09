Caiga Quién Caiga| Los Caraqueños También Lloran. por Angel Monagas (@angelmonagas) 

Sería injusto además señalar que el drama de vivir en la capital es de nueva data, solo que durante este gobierno hemos llegado al éxtasis del suplicio diario para uno decir “Yo vivo en la capital”. 20 años de destrucción permanente, aunque debo advertir que en este momento el peor lugar para vivir es Maracaibo y en otra oportunidad lo explicare.

En Caracas, como en toda Venezuela, no se vive, se SOBREVIVE. No se está, se anda y casi siempre apurado. “Ándate rápido que se va la electricidad y nos quedamos sin agua” (Suelen decir los habitantes de los edificios). “Ándate rápido que el ascensor está a ‘punta de caramelo’ y son muchos pisos…”. Si sales rápido quieres llegar…si vienes… rápido quieres llegar…

Todo es así… Vivir en la capital es bueno en muchos sentidos, aunque los problemas también son capitales.

Como en todas las ciudades, hay privilegiados. “Los enchufaos”. Ellos no disfrutan de los problemas cotidianos. Algunos ni al “super” van porque hacen la compra semanal en Aruba o Curacao. Ellos no saben de bajar un cerro para buscar un “chorrito” de agua…Ni tratan con el de la bodega, sea portugués o chino. No caminan porque no hay metro o porque las perreras todas están “full”. Ellos nunca comieron “chefitos” como nosotros los del Zulia, cuando llegamos a hacer alguna diligencia.

TRANSPORTE

Las ciudades dormitorios alrededor de la capital están “mucho pior”. El pasaje aumenta diario y semanal. En época normal, debías levantarte a las 4 am para llegar temprano. Hoy la cantidad que lo hace es bastante menor.

También aquí cuesta tener efectivo para pagar el transporte, sea cual fuere. Ningún salario, ni el de los 1800 soberanos te sirve. “No es negocio vivir en Guarenas y Trabajar en Caracas”. La mayoría en cola, estoy seguro que piensa “¿Cómo hago para irme a Perú, Colombia, Chile o Ecuador? Estados Unidos imposible y Panamá, impensable. Hasta de Trinidad nos han sacado y no nos quieren. Después que tantos se mataron el hambre gracias a nosotros”. Lo peor es que muchos transportistas no aceptan algunos billetes y tienes que pagar completo “Nada de pichache”. La tercera edad sufre mucho más, no aceptan los beneficios otorgados por ley y no hay a quién llorarle.

LA GRAN VERDAD: El metro dejo de ser la solución para Caracas. Estos tipos han acabado con todo, menos con el hambre.

ROBOS

Insólito lo que ocurre, lo que haces para evitar o protegerte de un robo. Por lo general la gente se lleva un “potecito” de celular y algunos incautos queriendo ser “más vivos” que los ladrones o ladronas (también las mujeres roban) se los esconden en los sitios menos pensados e igual, se los descubren y se ganan lo suyo por “avispados”.

En Caracas no estás seguro en ningún lado. Ni en el trabajo ni en tu casa. Los venezolanos hemos aprendido a hacer de la inseguridad una situación incluida en nuestro diario vivir. Antes de que el sol se oculte, la gente huye a toda prisa a guarecerse en los hogares o donde duermen, aunque repito, tampoco es 100% seguro.

Un dato curioso es que al parecer, hay una disminución de los delitos en general y la explicación real no es la que ofrece el Ministro del ramo correspondiente, sino una más evidente: Los malandros, las bandas organizadas también emigran.

AGUA

En pleno centro de Caracas, la actividad más usual es almacenar agua en distintos envases. Las protestas no han logrado disminuir la ineficiencia de unos Alcaldes de pura fachada y unas autoridades que solo declaran pero no resuelve.

No hay sector sin sufrir la carencia del vital líquido. Unos más, otros menos. Comprar agua potable, mal llamada “mineral”, empieza a ser un lujo. Los malos olores abundan, las plagas, los insectos abundan y ahora suben a la superficie porque los drenajes están secos.

Varias veces han llegado a Miraflores y nada, los problemas continúan.

LA SALUD

Las autoridades aseguran que en el país se produce un 75% de las medicinas usadas por los venezolanos. La escasez supera el 85% y posiblemente sea cierto lo dicho por el gobierno, solo que el “bachaqueo” es un negocio redondo. La corrupción es generalizada. Una cosa dice el Presidente y otra la verdad confrontada.

En la capital, la escasez, la crisis en la salud, ha creado miles de organizaciones y ONG para combatir la situación. Los que padecen de hipertensión, diabetes, etc, pasan horas, días y semanas buscando. Los que necesitan una diálisis, una quimioterapia, lo más probable es su sentencia de muerte. Solución no hay. En Caracas solo existen tres clínicas con equipos óptimos para hacer radioterapias y es peor en el resto del país. Igual si necesitas un trasplante de órganos. La muerte acecha.

Esta es una pequeña radiografía de las penalidades vividas por los habitantes de la capital. Para mayor calamidad agréguele las carencias del suministro eléctrico. No hay sector aislado de ese padecimiento. Quizá no en la misma proporción al resto de las provincias, empero ya empieza a ser un problema considerable. De hecho hoy iniciaba, después de mucho tiempo un programa de radio, en Sensación 830 AM y no pude, por un “apagón” en el estado Miranda donde está la planta trasmisora.

Vivir en Caracas no es el sueño de nadie. Más gente come de la basura que en los restaurantes. La indigencia es dueña de puentes, construcciones abandonadas, quebradas y el guaire.

Los problemas son CAPITALES. La gente si ha protestado. Ciertamente parte de la estrategia del gobierno ha consistido en generar “indefensión aprendida” y muchos han perdido hasta las ganas de pelear. No hay estimulo. No hay esperanza. La única salida sigue siendo Maiquetía…

Definitivamente, los caraqueños como aquella vieja novela mexicana “TAMBIEN LLORAN”…Y no hay consuelo para ese llanto.

UNA VEZ MÁS El COPEI de Diosdado y otras organizaciones políticas se prestan a una nueva “FARSA” electoral. Es una trampa. No hay posibilidad de ganarle al gobierno, no en las condiciones planteadas. Si hubiese una oposición unidad, coherente, planificada, quizá habría algún chance. Puedo entender a los pocos alcaldes opositores que participaran. No así a los otros.

LA VERDADERA PELEA Como dice el líder zuliano Carlos Alaimo, es en el 2019. Para esa batalla final debemos prepararnos. La nueva constitución terminara con el resto de democracia que aún tenemos. Por ello, coincido con Alaimo, no creo en abstención sino en preparación y estás elecciones del 9D lo son.

DIGAN LO QUE DIGAN Un digno ejemplo de batalla, de coraje y de trabajo sigue dando Leocenis García. El empresario de medios ha madurado sus posturas y tiene uno de los mejores postulados económicos para salir de esta crisis.

INSISTO María Corina tiene la imagen. El verbo. El ejemplo. ¿Qué le falta? Graves errores estructurales y modificar la comunicación política. María no puede seguir siendo, sin ella percatarse, manipulada por el chavismo.

CAIGA QUIEN CAIGA Y aunque muchos se molesten, no comparto los insultos. No creo que insultar, mofar, ofender me haga más opositor que otros. Un funcionario merece respeto no por ser funcionario sino por ser persona. Tenemos no solo que ser distintos, sino ser mejores. Muchos se han transformado en las personas que ellos criticaban. Es parte de la crisis.

PREGUNTO ¿Qué pasaría si los chinos obligaran a Nicolás a desechar el modelo económico chavista? Esta pregunta debe ser parte de las discusiones de las plataformas políticas opositores. Lo estoy advirtiendo con tiempo.

SUCEDIÓ Lo que paso con el Grupo de Lima y con el mismo Iván Duque, no debe sorprendernos. Lo anunciamos en esta columna. Los intereses tumban gobiernos más que otra cosa.

