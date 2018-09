CAIGA QUIEN CAIGA: En Venezuela sigue avanzando el totalitarismo comunista. Por Angel Monagas (@angelmonagas)

Tengo un sueño: Quiero ser libre. No quiero cuando la hora me llegue, haber estado encadenado en un país, donde no se pudo hablar lo que uno quería, sino lo que convenía. Donde no se pudo comprar lo que uno necesitaba, sino lo que había. Donde te obligaban a perder tu identidad, usar franelas rojas e identificaciones para complacer al “dictador”. Donde tuvo que callar mi rabia, mi desencanto y mostrarme contento solo porque me dejan “vivir”. ¿Cuál vida me pregunto?

El odio y el resentimiento es digno de admirar, si es de ellos el sentimiento. Traición si es el tuyo.

No quiero morir en una Venezuela, donde mis hijos y mis nietos que aún no tengo, también nazcan encadenados…

En Venezuela se acelera el totalitarismo comunista. Es urgente CONTROLAR MÁS. La convivencia debe condicionarse al modelo. Puedes hacer lo que quieras, “eres libre” te dicen, siempre que no me enfrentes, que no me critiques y cumplas mis designios.

EL VALOR DE LA TRAICIÓN

Para muchos la traición es un valor, por eso vienen y van. No siguen ideas ni hombres, siguen beneficios. Son existenciales y circunstanciales. Mientras “hay”, están. Cuando eso cambia, inmediatamente escanean otros “paisajes”. Es una habilidad en la cual muchos son expertos. Haga usted el juicio.

La destacada periodista Thays Peñalver señalo hace unos días “El sistema comunista avanza y nadie lo para. ¿O es que pensaban que el “paquetazo” realmente buscaba resolver el problema económico de Venezuela? La ingenuidad por estos tiempos es criminal y cómplice de los comunistas. ¿Cuántas empresas podrán sobrevivir en comunismo? Muy pocas”.

Hablamos de un comunismo al estilo Cubano. Corrupto. Inhumano. Comportamientos similares a la familia Ortega en Nicaragua. El ejemplo chino, tampoco de mi agrado, está a años luz.

Hay empresarios, comerciantes y políticos “traidores”. Creen poder escaparse porque se acomodan a los requerimientos del Dictador. Les llegará. En ese momento tomaran conciencia de su error y como ha venido sucediendo, será demasiado tarde. En este totalitarismo el éxito no es posible, sino te doblegas, sino te entregas al 100%. De lo contrario vendrán por ti.

Los que crecimos bajo la literatura y la influencia de ver los hechos realizados por “crueles alemanes nazi”, de los años de hambruna del “totalitarismo ruso”, del terrorismo islámico, de los crímenes de la narcoguerrilla colombiana, de la burla a los derechos humanos en Cuba, estamos satisfechos, nuestro conocimiento es directo. Venezuela, cuna de libertadores, se sumó a esas historias que otros leerán. Los incrédulos necesitan ver para creer, allí estoy yo, lo reconozco y me arrepiento. Dichosos como dice el Evangelio, los que creen sin ver. Allí debe estar usted.

¿Qué pueden esperar los venezolanos de Trump? Parte 2

La noticia circula hace varios días, en el periódico de mayor peso comunicacional en ese país: The New York Times. El gobierno de Trump, se ha reunido, ha discutido pero decidieron no participar. Lo hemos dicho en otros análisis. Preguntémonos algo, en frio. ¿Es realmente Nicolás Maduro y este “gobiernucho” un problema para el gobierno de Estados Unidos? Definitivamente no lo es.

Después de la experiencia vivida en el 2002 con “Carmona” (huido de Venezuela bajo consentimiento de Chávez), los “gringos” no quieren repetir la historia. De acuerdo a lo publicado por el mencionado medio y que es primera plana en su edición internacional de hoy: “En agosto del año pasado, el presidente Trump declaró que Estados Unidos tenía una “opción militar” para Venezuela, una declaración que provocó la condena de los aliados estadounidenses en la región pero alentó a los militares rebeldes venezolanos a llegar a Washington una vez más…” “Después de que el Sr. Trump asumió el cargo, su administración aumentó las sanciones contra altos funcionarios venezolanos, incluido el propio Sr. Maduro, su vicepresidente y otros altos funcionarios del gobierno. El recuento de las reuniones clandestinas y los debates de política que les preceden proviene de entrevistas con 11 funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, así como con el ex comandante venezolano. Dijo que al menos tres grupos distintos dentro del ejército venezolano habían estado conspirando contra el gobierno de Maduro…”

Si de algo están convencidos los intereses políticos de los Estados Unidos, es de no repetir el escenario cubano. Los primeros defensores de Fidel, son los cubanos de la Florida. Gracias a la tiranía castrista ellos gozaron de muchísimos privilegios, se constituyeron y se hicieron de un poder económico, basado en el control político de una región. La situación de los venezolanos, numéricamente mayor y con una inmigración cualitativamente mejor, ponen en peligro a quienes hasta ayer controlaban La Florida. Igualmente desequilibra la región, especialmente Perú, Chile y Colombia. Sin embargo, solo observo posturas diplomáticas y lobby de prensa. Nada que atemorice a Nicolás.

El exilio dorado venezolano, que recibe miles de dólares en financiamiento necesita también que Maduro permanezca en el poder. Sus campañas y propagandas, giran en torno a justificar ese escenario, más que a construir un genuino plan de alternancia del poder en Venezuela. Esa es la verdad, Caiga Quién Caiga.

Algunos periodistas irresponsablemente aseguran “invasiones”, “ataques” de gobiernos extranjeros. El día que eso suceda, cuando nos percatemos, solo veremos a los “chavistas” correr. Mientras es solo una ilusión, un deseo aspirado por muchos. Hasta allí.

DE BUENA FUENTE, tengo conocimiento de las diferencias existente, desconozco si irreconciliable, entre los Generales Baduel, Rodríguez Torres y Alcalá Cordones. Igualmente el enfrentamiento y prácticamente una guerra declarada entre Grupos Opositores. Los Radicales, en sus distintas especies: Los que operan desde el exterior y los que aún subsisten en Venezuela, las expresiones dentro de la MUD. Una nueva alianza VP-PJ-CAUSAR en contra de AD, UNT y lo que queda de Copei. Este partido tiene dos versiones, una oficial y otra disidente. También tenemos otra oposición, representada por Henri Falcón y sus amigos, Claudio Fermín, Enrique Ochoa Antich, etc.

¿Cómo pretenden que un gobierno financie, apoye o promueva un golpe bajo esas fisuras? Sin un liderazgo cohesionado, unido, coherente.

CIRCULA UN DOCUMENTO Muy duro y cuestionador del Gobierno y del Alto Mando, dentro de las Fuerzas Armadas. La cabeza de esos movimientos son Comandantes, no sé si con tropa o sin tropa.

DATOS: Cifras de estudios emanados de la Universidad Simón Bolívar y de otras universidades hasta agosto de este año señalan que: “Venezuela ha desterrado 15,36% de población promediando 111.111 cada mes en 44 meses; son 4.888.884 venezolanos, 93% más de población civil” que en Siria. VUELTA A LA PATRIA Solo ha “regresado” 1695. Es decir apenas 0,34% de desplazados. Esto por supuestto tomando como ciertos ese cuestionado “regreso”.

¿EN QUE SE PARECEN LACAVA y OSCAR MARONI DEL BRASIL? La decepción política es caldo de cultivo para que aparezcan estos fenómenos: Un hombre conocido en Brasil como el “Magnate del sexo” se lanzó a diputado, luego de ser considerado como un referente de la noche de San Pablo. Su Night Club Bahamas es uno de los centros más visitado. El empresario se llama Oscar Maroni y había prometido regalar 9 mil latas de cerveza si el expresidente caía preso. Y en abril cumplió, con una mega fiesta en la que se paseó disfrazado con traje de presidiario y lanzando latas de cerveza a todos los que llegaron hasta las puertas de su cabaret. Oscar Maroni se inscribió en la carrera como diputado federal y su primer spot de campaña es muy controversial. Algo similar y es doloroso decirle ocurre con el Gobernador de Carabobo. Profiere “palabrotas” y ofrece dantescos espectáculos que al parecer agradan a muchos chavistas. Lo triste también a algunos opositores.

DIGAN LO QUE DIGAN Hay nuevos liderazgos en el país, recorriéndolo. Expresándose. Despunta María Corina Machado. Lamentablemente en el estado electoralmente más importante como Zulia, pasó con más penas que glorias. La estructura no responde a las exigencias y expectativas ¿O no la tiene? Una María lejana, perdida, sin “punch”. Debe corregir de inmediato. Leocenis García, criticado duramente por muchos, sigue llegando a donde muchos ni se les ocurre pisar. Lo califican de “populista”, de “pantallero”. Sin embargo ha sufrido en carne propia cárcel y maltratos que muchos líderes no han conocido.

DESDE MI EXILIO en Venezuela escúchame de lunes a viernes a las 6am por https://www.spreaker.com/show/ caigaquiencaigaradio y por mi canal de youtube https://www.youtube.com/c/ caigaquiencaigacqctv/live Vía periscope y twitter @angelmonagas.