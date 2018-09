CAIGA QUIEN CAIGA| Asesor económico de Nicolás, acusa a Arias de conspirar para derrocarlo (Ver documento). Por Angel Monagas (@angelmonagas)

LA SANGRE LLEGA AL RIO

A mi juicio, el reflejo más palpable de esas guerras regionales, es el estado ZULIA. Región electoralmente más importante del país. Allí la crisis haya sido más fuerte e intensa que en el resto de Venezuela. En Carabobo es el problema entre Saul Ameliach y Lacava. En Táchira, Freddy Bernal saca del juego Capitán Vielma Mora y ahora el negocio del “protectorado” cambia de mano. En Falcón es Los Montilla vs el Gobernador actual Víctor Clark (Otro de la generación Nicolás, su hijo putativo al igual de Héctor Rodríguez), también ocurre en Yaracuy, en Mérida, entre otras. En Bolívar el ex gobernador hizo desastres. Su sustituto crece bajo las cenizas del otro, que fue a prender su fuego revolucionario en la mejor Colonia de México DF. De hecho, hace unas horas robaron al titular actual Justo Noguera y las malas lenguas atribuyen el hecho a grupos inspirados por el ex cacique de la zona.

Hablando claro. En el PSUV, más allá del discurso donde todos declaran obediencia ciega a Nicolás, hay quienes se tildan de ser de “CABELLO” o “DIOSDADISTA” y otros “MADURISTAS”. “Chavistas” solo el recuerdo, de uno que otro 4F.

ASESOR ECONOMICO DE MADURO TONY BOZA ACUSA A ARIAS DE CONSPIRADOR

Lea el documento que a los efectos, escribió el economista Tony Boza.

“¿QUE BUSCAN GIAN CARLO DI MARTINO Y FRANCISCO ARIAS CÁRDENAS?

Detrás de todo discurso siempre hay más de una lectura; pero también hay más de una intención.

Lucrecio

¿Una gestión que apenas comienza puede ser evaluada críticamente por el sector revolucionario?

Claro que sí. Y es menester que esa crítica, para que sea revolucionaria, debe ser también auténtica y necesariamente científica. Debe atenerse a los elementos que explican la realidad y debe coronar con una o varias propuestas que apunten a la solución de los problemas señalados, si realmente la intención es ayudar para el beneficio de las grandes mayorías. No se puede abusar impunemente de la credulidad de la gente y tratar de meter de contrabando en la crítica otras intenciones, porque se les ven las costuras. Hay muchas maneras de allanar el camino a los enemigos de la nación. Y las camufladas son las más peligrosas.

Cuando todo apunta a que las amenazas de agresión externa contra Venezuela deben ser tomadas muy en serio, que la derecha internacional ha reaccionado con virulencia por las decisiones tomadas por el presidente Nicolás Maduro en materia económica, lo cual indica que van por buen camino, entonces salen estos dos personajes a golpear duro, en nombre del derecho a la crítica, a quienes con apenas meses están liderando desde el Zulia y localmente desde Maracaibo, (subrayado nuestro) el proceso de preservación de nuestra soberanía y de lucha contra la guerra económica, además de enfrentar sus responsabilidades y competencias en materia de gestión pública, en el momento histórico más duro que ha vivido la Revolución.

Pero todo tiene un por qué. El punto es el siguiente: el estado Zulia antes del triunfo del hermano Omar Prieto, estaba en manos de alguien que no generaba confianza en el chavismo, de allí su contundente derrota en el intento de reelección. Y esa desconfianza del pueblo, sabio como siempre, tiene sus bases y fundamentos en las propias acciones de esa gestión. El pueblo ha sentido, con razón, que este personaje con su característica ambivalencia siempre ha favorecido las posturas de la oposición. Una de esas acciones ambivalentes fue la permisividad con la que se trató a las guarimbas que azotaron la ciudad de Maracaibo durante el año 2017, colocando de jefe de la policía regional a un declarado golpista, como todo el mundo sabe es Biaggio Parisi, quien alentó las guarimbas de forma pública y notoria, echándole más gasolina al fuego. Arias nos hizo recordar al Arias que saltó la talanquera y se sumó al golpe del año 2002, justo del mismo lado que transitaba Parisi para ese entonces y que hasta ahora transita. (subrayado nuestro)

Por otro lado, mientras se dedicaba sistemáticamente a atacar la novel gestión de Omar Prieto, endosándole problemas que él no pudo, no quiso resolver, o peor aún, ayudó a agravar, Arias Cárdenas, a quien no se le puede considerar ingenuo en materia diplomática porque la ejerció formalmente, se reunía en Maracaibo con el Cónsul de Colombia en nuestra ciudad, manifestándole toda su admiración y respeto. Justo y en el preciso momento cuando la oligarquía colombiana más conspiraba contra nuestra patria y se arrastraba a los pies del yanqui invasor ¿Cuál es la intención? (subrayado nuestro)

¿A quién va dirigido el mensaje? ¿De cuál lado estás Pancho? Vaya usted a saber.

Trabajan en un relato para anular la acción de la revolución en el Zulia, hacer ver que no hay gobierno, invisibilizando los esfuerzos titánicos que se hacen por avanzar. Ahora le tocó el turno a Gian Carlo Di Martino, quien en un artículo plagado de generalidades, lugares comunes y medias verdades, pretende dar lecciones de buen gobierno, obviando las profundas dificultades derivadas de la guerra económica, de sabotajes y de traiciones a las que se enfrentan nuestros hermanos gobernador y alcaldes del Zulia, acusando a diestra y siniestra a todo el mundo, no con la intención de ayudar a salir de los problemas, ni de establecer responsabilidades, sino la de demostrar, según su visión, que la revolución retrocedió en el Zulia y Maracaibo. Intentando propagar la desesperanza y la desmoralización del chavismo, tratando de crear la sensación de que en vez de avanzar, retrocedemos ¿Está la revolución en Maracaibo y el Zulia en peor posición que el año pasado para defenderse de sus enemigos? Cuesta creerlo: recordando que estaban Arias en la gobernación y Evelin de Rosales en la alcaldía de Maracaibo.

Di Martino propone como solución mágica e innovadora: prohibir la venta del efectivo en la ciudad. Al tiempo que dice defender las medidas del presidente Nicolás Maduro. Evidentemente no las entiende. Él sabe que ese discurso simplón y panfletario puede traer adherentes. Uno podría a primera vista estar de acuerdo con la medida, si no supiera que es absolutamente inservible, o en el mejor de los casos insuficiente. Gian Carlo, mijo, el problema de la venta del efectivo se acabará justo cuando entre en vigencia el nuevo precio internacional de la gasolina, medida anunciada por nuestro presidente y que representa la solución definitiva a la sustracción del combustible y por ende del efectivo, el cual es sustraído precisamente para sustraer el combustible ¿Entendiste? Lo que vos proponéis es una vulgar medida efectista, sin efectos reales. Y detrás de esta conseja viene la descalificación: ¿Tendrá que venir el Presidente Maduro a acabar con las mafias en Maracaibo?

¿Tendrá que hacer el papel de gobernador y alcalde? Pudiste haber levantado el teléfono y preguntar y seguro tendrías una mejor información sobre la guerra contra las mafias, que colocan hoy al Zulia en el 8vo lugar del delito, cuando en el gobierno anterior, el de Arias, estaba de 3ro. Son datos oficiales, no declaraciones tendenciosas.

Entonces la crítica en estos dos casos no es revolucionaria, primero porque parte de la falsedad, de la media verdad, del ocultamiento, de la tergiversación. Segundo, porque lejos de intentar fortalecer al chavismo y a la revolución intenta conseguir lo contrario: debilitarlos, descalificarlos en su actual posición de poder político y territorial.

¿Qué hay dificultades? Claro que las hay. Pero también hay un liderazgo emergente que está dando la cara y enfrentando los problemas de forma directa, justo cuando menos recursos materiales hay y cuando más ataques recibe la revolución. No son los tiempos del barril de petróleo a 140 dólares del pasado, cuando la época de las vacas gordas. El propio Gian Carlo Di Martino confesó públicamente que le tuvo que entregar un soborno a la Conmebol por un millón de dólares, para que se disputara la Copa América en nuestra ciudad en el año 2007. Te aseguro Gian Carlo que con ese millón de dólares, si hoy los tuviésemos, podríamos comprar los 40 compactadores que necesita la ciudad para resolver el problema de la basura y podernos dedicar con más capacidad al resto de los problemas de la comunidad. Pero bueno, eso eran otros tiempos. Qué fácil es hacer política desde el aire acondicionado.

Tony Boza

Maracaibo, 21 de septiembre de 2018”.

Tony Boza, trabaja como asesor económico del Presidente Maduro, amigo confeso del español Alfredo Serrano Mancilla, en las mismas labores y a los efectos ha visitado varios medios. Asimismo forma parte del entorno beneficiado (él, su hijo, esposa o novia, amigos, y pare usted de contar) del Alcalde de Maracaibo Willy Casanova, quien es persona de mucha confianza de la cabeza del madurismo a nivel nacional Jorge Rodríguez. Extrañamente en ese entorno hay varios ex adecos, niños consentidos en su tiempo de líderes de ese partido, muy cercanos a la gestión de Arias.

Desde que llego el General Reverol al Zulia, se habla de intervención de la Gobernación. Para muchos como Tony Boza, la intención es poner al ex Alcalde Giancarlo Dimartino, actual Cónsul (con rango de embajador) en Milán Italia, como Gobernador. Eso encendió las pasiones. Tiene varias semanas sonando en Caracas y sus denuncias, críticas por varios portales en contra de la gestión en la Gobernación del Zulia y la alcaldía, han encendido las alarmas. A Omar Prieto también se le señala como aliado del economista Rodrigo Cabezas, quien es su padre político y ha venido realizando críticas muy fuertes en contra del Presidente Maduro. Prieto “ni pio” en su contra ha dicho. Los jefes de este movimiento para poner orden en el Zulia serían el General Néstor Reverol y el Comandante 4F Arias Cárdenas. Al parecer, Dimartino y Arias hicieron las paces, tomando como norte la máxima de Maquiavello “El enemigo de tu enemigo es mi amigo”. Omar prácticamente sería obligado a renunciar y para no dejar encargado a Labrador (entorno Prieto) Dimartino sería designado, por la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. La gestión de Willy Casanova es peor que la de Pietro y por ello, la reacción de Boza, pues “cuando veas las bardas de tu enemigo arder pon las tuyas en remojo”.

