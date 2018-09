Ataque contra un desfile militar en Irán deja al menos 24 muertos

Hombres armados asaltaron a los uniformados en una fecha en donde el país recuerda el comienzo de la guerra con Irak. El Gobierno culpa a un “régimen extranjero” por este atentado inusual contra sus militares.

La Guardia Revolucionaria de Irán, la fuerza élite, sufrió este sábado un duro golpe cuando sujetos abrieron fuego en medio de la multitud que asistía a un desfile militar en Ahvaz, al suroeste.

La cifra de fallecidos es de al menos 24 personas de acuerdo con la agencia estatal IRNA, que recoge también que hay 53 heridos. Isna, un medio semioficial, asegura que los atacantes eran cuatro, citando a Ali Hosein Hoseinzadeh, vicegobernador de la provincia de Juzestán. “Dos murieron y los otros dos fueron detenidos”. Otros medios locales aseguran que estos individuos iban vestidos como militares.

El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado a través de su agencia de propaganda Amaq, mientras que el ministro de Exteriores, Javad Zariff, expresó a través de Twitter que eran “terroristas reclutados, entrenados y pagados por un régimen extranjero”.

Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9

— Javad Zarif (@JZarif) September 22, 2018