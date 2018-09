Así transcurrió el último adiós a los niños asesinados en El Valle (Fotos)

View this post on Instagram

Ataúdes con los cuerpos de Humberto Ruiz (10 años de edad) y Jonás Conde (1 año de edad). Personas asisten al funeral de los 4 niños asesinados en El Valle, Caracas, Venezuela, 17/09/2018. Las víctimas, Roxana Conde (10 años), Julianyerli Conde (4 años), Jonás Jonneiker Conde (1 año) y Humberto Ruiz (10 años), fueron asesinados el pasado 14 de septiembre en la localidad de el Barrio El 70, en El Valle, Caracas, Venezuela. El victimario fue identificado como José Manuel Morgado (48 años) quien resultó muerto la misma noche tras enfrentarse con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas mientras huía hacia Ocumare del Tuy, estado Miranda, Venezuela. #caracas #venezuela #crime #igers #streetphotography #sucesos #wsj #photography #photooftheday #photojournalism #nikon #d500 #picoftheday