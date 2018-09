Así reaccionó Nacho por la visita de Maduro a restaurante de “Salt Bae”

View this post on Instagram

Y sí, es así como se acaba de dañar la celebración de mis 9 millones de seguidores 😡. Esto es una burla al hambre en mi país. Qué vidón se da nuestro poco apreciado, Nicolas, ¿no? 😎Qué triste lo que tiene que aguantar mi querida Venezuela 😔. Entonces ¿Cuántos más se suman a legitimar esto por defender sus propios intereses? 🙄 Opina con responsabilidad.