Angie Pérez recuperó su cuenta de Instagram y continuó con la lista de artistas “enchufados”

View this post on Instagram

Qué les puedo decir? A la mayoría ni los conozco, pero la Bevilacqua fue alumna mía de pasarela… Pregunto: tan mala era como profesora que todavía está resentida? (Y eso que nunca las insulté ni les grité, como hacen por ahí) O será que ese enchufe con el “empresario” mano derecha de Jaua echa humo?🔌💨💸#Repost @carlosch_vzla ・・・ Esto me lo envía @manu.350.ve . Yo solo publico. . . Todo este cuento del cierre de la cuenta de @angiepereztv nos hizo ver la porqueria que se esconde y apoyan al “especialista en marketing y redes sociales”…! . . Por mencionar a algunos: -Mimi Lazo: Señora usted y su familia se han beneficiado de por montón de el régimen (conocido por todo el mundo) #MochoCabello. . -Luis Borjas: No eres tú y tu grupo los que se las pasan cantando en eventos privados de los verdugos del régimen de Venezuela..? . . – Paula Bevilacqua: De quien es que son testaferros tú y tu marido? (Del “empresario” Carlos Omar Avilán Colmenares, quien fuese la mano derecha del actual ministro de Educación, Elías Jaua, cuando este presidía Corpomiranda). -Vanessa Senior: Te burlaste hasta de Oscar Pérez (pero no apoyas al régimen de ninguna manera). . -La Titi: Chama el especialista en redes fue el que te asesoró para que jugaras con los venezolanos cuando mentiste al decir que un militar te golpeó? . -Jimena Araya: Calladita mamasita, que has pasado por las manos de todos los delincuentes de Venezuela, los que sabemos y los que no sabemos… Gladys Seara, Adriana Peña y Monica Fernández; es en serio? 😂😂😂 . . Nos damos cuenta de que todas estas joyitas llevan el cable del enchufe guindando..! . . Cuando este régimen caiga (porque va a caer), Los venezolanos no debemos olvidarnos de estos rostros ni de ninguno que ha vivido o se ha beneficiado de alguna manera del dinero robado al pueblo! . Y eso no se llamará venganza ni odio, se llamará JUSTICIA! . . #venezuela #angieperez #venezuelasinenchufados #enchufados #venezuelalibre #libertadparavenezuela #chavistasdemierda #venezolanosenelexterior #venezolanosenelexterior #caracas #maracaibo #merweboirrael #decirlaverdadnoesundelito #prohibidoolvidar #venezolanosenmiami #venezolanosenelmundo #venezolanosenelexterior