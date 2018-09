AN se pronuncia a favor de la libertad de Lorent Saleh

Detenido en Colombia y entregado al Sebin sin fórmula de extradición. Cuatro años preso en manos de la policía política. 26 audiencias de presentación suspendidas. 53 audiencias preliminares suspendidas. 26 meses enterrado en La Tumba. 2 intentos de suicidio. Un año sin ver la luz del sol. 4 años sin ver un cielo estrellado. Al menos una golpiza. Varias complicaciones médicas sin traslado a un hospital. Varios períodos de incomunicación con su madre. Una huelga de hambre. Un premio Sajarov. Ese es el historial que acumula el joven dirigente Lorent Saleh, preso político desde septiembre de 2014.

Este martes, por primera vez el pleno de la Asamblea Nacional escuchó a su madre, Yamile Saleh, relatar los atropellos contra su hijo:

“Esperé muchos años para llegar aquí. Me han recibido en muchos parlamentos del mundo, pero quería poder hablar aquí en un parlamento que mi hijo defendió por mucho tiempo. Él está secuestrado porque en 2010 defendió a la AN. Él denunció la violación de los derechos humanos cuando no teníamos apoyo internacional. Comenzó a luchar a los 19 años y hoy mi hijo ya tiene 30 años”.

Yamile Saleh intervino ante la plenaria durante el debate sobre el Día Internacional de la Democracia, decretado en 1997 por la Unión Interparlamentaria Mundial, y la violación de los derechos humanos en Venezuela. Desde la tribuna de oradores contó los malos trato contra su hijo, las vejaciones y atropello judicial del que han sido objeto y aún así expresó: “El gobierno no ha podido con nosotros porque en nuestro corazón no hay odio. Mientras no haya odio en nuestros corazones, el gobierno no habrá triunfado. Solo tenemos amor y resistencia”.

Instan a Ivan Duque

Los diputados Gilber Caro (VP-Miranda), Dignora Hernández (VV-Monagas), Luis Lippa (PJ-Apure), Delsa Solórzano (UNT-Miranda), Williams Dávila (AD-Mérida) y el presidente del Parlamento, Omar Barboza (UNT-Zulia) tuvieron palabras de reconocimiento y homenaje para Lorent y Yamile Saleh y en nombre de la cámara exigieron la libertad de todos los presos políticos.

“Pedimos al presidente de Colombia Ivan Duque, que siendo senador en 2014 conoció el caso de Lorent, para que haga todo lo posible por lograr la liberación inmediata de Lorent, preso en Colombia por el gobierno de Juan Manuel Santos y entregado a Venezuela”, dijo Dávila.

Hernández afirmó que en Venezuela no hay democracia sino “una tiranía que viola todos los derechos” y que “la violación de los derechos humanos en Venezuela es una política de Estado”. Solórzano se refirió al caso del niño de tres años, Angelo Vásquez secuestrado el 2 de agosto por el Conas y que fue mantenido cautivo por 39 días, como medida de presión de ese cuerpo de seguridad del Estado contra su padre.

“Esta AN sigue siendo la única institución a la que pueden acudir los venezolanos en búsqueda de justicia y de apoyo. Hoy el mundo celebra la democracia. Nosotros no tenemos nada que celebrar. Antes se hablaba de Venezuela como una referencia de democracia y hoy se habla de nosotros solo como un problema”, dijo Solórzano.

Como en “Rebelión en la Granja”

Los diputados de la oposición también aprobaron un acuerdo que declara la nulidad e inconstitucionalidad de la décimo tercera prórroga del decreto de estado de excepción y emergencia económica publicado por Nicolás Maduro en la Gaceta Oficial 41.478 del pasado 10 de septiembre.

Juan Miguel Matheus (PJ-Carabobo) presentó el acuerdo luego de comparar la sed de acumulación de poderes y sometimiento del pueblo mostrada por el Ejecutivo, con el argumento de la novela Rebelión en la Granja, del escritor inglés Eric Arthur Blair, conocido con el pseudónimo de George Orwell.

El diputado se refirió a un vídeo difundido en redes sociales el lunes en el que se ve a Maduro rodeado de lujos, acompañado de su esposa, comiendo costosos cortes de carne, en un lujoso restaurant en Turquía: “Rebelión en la Granja demuestra que la naturaleza del totalitarismo es comparable a la de un cerdo. Ayer vimos a Maduro disfrutando de una opulencia grosera mientras el pueblo muere de hambre. Señor Maduro en usted se cumple el peor de los sueños de un revolucionario: usted ya no es proletario, se ha desclasado y no es revolucionario”.

Matheus afirmó que la AN ya ha declarado la nulidad de 12 decretos de emergencia dictados por Maduro de forma inconstitucional desde enero de 2016 a través de 6 acuerdos de cámara. Indicó que el nuevo decreto busca ampliar el poder del gobierno para someter al pueblo. “En Venezuela no hace falta que Maduro tenga más poder, sino desalojarlo del poder”.

El acuerdo aprobado declara nulo no solo el nuevo decreto sino todos los actos de gobierno ejecutados bajo el amparo del mismo, así como la responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios que se hayan prestado a su aplicación.

Otros temas La diputada Yajaira Forero (PJ-Anzoátegui) presentó un punto de información para recordarle a la cámara y a la opinión pública que el diputado Juan Requesens (PJ-Táchira) cumplió este martes “42 días secuestrado por el gobierno, aislado de su familia y de sus abogados”. Por su parte, Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) solicitó a la directiva y así fue aprobado, invitar para la próxima plenaria a representantes del gremio educativo para que expongan las dimensiones de la crisis en este sector, a propósito del inicio de año escolar. Los diputados principales, antiguos integrantes del movimiento Prociudadanos, José Aparicio y José España, notificaron formalmente a la junta directiva su ruptura con la fracción parlamentaria de dicho movimiento. El pasado XX de agosto, el comité político nacional de Prociudadanos expulsó a ambos diputados de sus filas por diferencias respecto a las formas de participación en las elecciones de concejales. Por otro lado, el diputado suplente del Gran Polo Patriótico, Carlos Alberto Martínez González (PPT-Sucre) remitió una comunicación a la junta directiva de la AN en la que notificó su renuncia al cargo. Martínez era el primer suplente en la lista del GPP por el estado oriental, que estaba encabezada por Gilberto Pinto, ex diputado y actual integrante de la ilegítima ANC –así calificada por la UE y el Grupo de Lima entre otros entes internacionales.

DC – Crónica Uno