Alumnos de 179 planteles no podrán iniciar el año escolar

Un sinfín de problemáticas podrían empañar el inicio del año escolar que está pautado para este lunes. El regreso a clases representaban metas establecidas, logros alcanzados, relacionarse con nuevos compañeros, entre otros aspectos que con normalidad llenaban de entusiasmo a los estudiantes.

Sin embargo, Nancy Hernández, presidenta de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), aseguró que un total de 179 planteles no podrán iniciar el año escolar como estaba previsto, porque 120 están ocupados por damnificados por las lluvias, en tanto que los 79 restantes presentan severas fallas estructurales, lo que hace que atienden a una gran cantidad de niños que no van a poder comenzar clases ahora, según reseñó el portal El Impulso.

Asimismo, señaló que a esto se agrega que en estados como Zulia, Táchira, Carabobo y Nueva Esparta, tampoco hay condiciones para iniciar las clases debido a la severa crisis de electricidad que están viviendo estas entidades federales.

Hernández explicó que a esos inconvenientes se agrega la falta de mantenimiento que tradicionalmente se da a las escuelas. Según indicó, el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, achacó esa responsabilidad a los concejos comunales y las comunas para que se encargaran de reparar las fallas de los colegios.

“Parece que desconoce (Aristóbulo Istúriz) que el mantenimiento mayor y menor de las escuelas debe planificarse, porque si me presentó con un pote de pintura a la escuela, pero le faltan los baños, voy con bombillos y la escuela no tiene comedor, voy a reparar el pizarroón y la escuela no tiene pupitres, hay que planificar y para eso se dan esos casi tres meses de vacaciones”.

Por otra parte, denuncia que de acuerdo con la información que manejan, alrededor de 4.200 docentes han desertado del sistema educativo, lo que significa que el gobierno tuvo que haber planificado y haber buscado como poder suplantar a estos docentes que se han alejado del oficio o se han ido del país.

“La única respuesta que está dando el Ministerio de Educación, es una respuesta ineficiente y que van en detrimento de la calidad educativa, cuando el Estado debe ser garante para el derecho a la educación”, dijo Hernández en entrevista radial.

DC – Agencias