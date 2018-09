Alejandro Valverde gana al esprint la 8ª etapa de la Vuelta a España

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) se impuso este sábado al esprint en la 8ª etapa de la Vuelta a España, prueba en la que el francés Rudy Molard se mantiene como líder antes de la primera etapa de alta montaña. El veterano corredor español de 38 años se aprovechó de que los velocistas puros no entraron en el esprint porque la llegada a Almadén era en ligera pendiente y superó en la meta al eslovaco Peter Sagan (Bora), triple campeón del mundo.

El tercero en meta fue el holandés Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo).

“Me habían dicho que el final era duro y que incluso se podía perder tiempo”, explicó Valverde tras la etapa.

“Había avisado que no iba a disputar la etapa, que me iba a contentar con no perder tiempo. Pero después le tomé la rueda a Sagan, he logrado seguirle y adelantarlo. Sé que estoy en buena forma, pero es una sorpresa”, añadió.

Con esta victoria, Valverde se convierte, con 98 triunfos, en el ciclista con más victorias en la historia de Movistar Team desde su nacimiento en 1980, informó el propio equipo.

Su edad no parece ser un problema para el infatigable ciclista español. “Es verdad que soy más viejo en cuanto a años, pero no a nivel de forma física y mental”, explicó Valverde, que si mantiene el pico de forma será uno de los principales aspirantes a medalla en el próximo Mundial, que se disputará en un exigente circuito en Innsbruck (Austria) a finales de septiembre.

Pero antes, Valverde puede incluso soñar con sumar a su palmarés una segunda Vuelta a España, tras la que consiguió en 2009.

– Primera etapa de alta montaña –

De momento, la victoria permite a Valverde ganar otros 10 segundos de bonificación y colocarse a 37 del maillot rojo Rudy Molard. El tercero en la general es el alemán Emanuel Buchmann, a 48 segundos del francés.

En la clasificación general no se produjeron cambios significativos en la víspera de la primera etapa de alta montaña que se disputará el domingo entre Talavera de la Reina y el Alto de la Covatilla, con 200,8 km de recorrido.

Antes de la subida final a la estación de esquí de la Covatilla, de casi 10 km, una media del 7,1% de desnivel y la meta a cerca de 2.000 metros de altitud, los ciclistas tendrán que subir otros tres puertos de montaña.

“Mañana (domingo) es una verdadera etapa de montaña y veremos realmente quién es pretendiente al podio de esta Vuelta”, aseguró Valverde.

