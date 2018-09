Actriz Eileen Moreno fue víctima de una golpiza por parte de su pareja, el artista Alejando García (Foto)

Las cifras de violencia doméstica hacia las mujeres sigue siendo el número que cada día aumenta. Esta vez, le tocó a la actriz colombiana Eileen Moreno quien denunció a su pareja sentimental por golpearla brutalmente.

De acuerdo a la información filtrada en las redes sociales, Moreno fue golpeada por su novio, el también actor Alejandro García Manrique, quien en un ataque de celos dejó moreteada a la colombiana.

Sin embargo, la W Radio confirmó que el hecho violento ocurrió hace más de uno mes, y no fue sino hasta hace dos horas que la misma actriz lo confirmó mediante la plataforma 2.0.

“Amigos esta es una invitación a que las mujeres que también han sido víctimas de maltrato, se atrevan a denunciar ante la justicia y que la justicia esté de nuestra parte. SiTocanAUnaTocanATodas”, escribió la colombiana de 29 años de edad.

Por otra parte, en la mencionada emisora la actriz reveló “Llevo en esta lucha desde julio. Alejandro García, quien me pegó, sigue libre. Me duele ver que sigue su vida mientras yo en clínicas, cirugías y con operaciones y sin poder trabajar”.

Otros allegados revelaron que el principal motivo del acto violento fue cuando García durante una reunión familiar le pidió el teléfono a Moreno, quien se negó a entregarlo y fue entonces cuando iniciaron los golpes.

Eileen, quien trabajó en series colombianas como La viuda Negra, La selección, Escobar,el patrón del Mal, reveló detalles de la golpiza proporcionada. “Me arrastra por el piso, yo empiezo a gritar. Él me tira al ascensor y me manda un golpe a la cara. Sigo gritando. Sigue otro puño y ahí ya no recuerdo cuántas veces me pateó y me pegó en la cara”.

Es necesario saber que ambos famosos se conocieron desde el mes de mayo de 2017, se conocieron en su tierra natal Colombia, parta luego viajar a Ciudad de México, donde estaban residenciados.

DC | Revista Ronda