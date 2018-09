30 pasajeros sangraron por la nariz y las orejas durante un vuelo en la India (Video)

Cerca de 30 pasajeros de un vuelo en India terminaron con hemorragia nasal y auditiva, luego de que al personal del avión se le olvidara presurizar la cabina.

El vuelo de Jet Airways, que partió de Bombay a Jaipur, se vio interrumpido cuando los 166 pasajeros empezaron a notar la falta de oxígeno en la cabina tras una hora en el avión.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps

— Darshak Hathi (@DarshakHathi) September 20, 2018