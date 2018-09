12 frases célebres de Freddie Mercury quien cumpliría hoy 72 años

Freddie Mercury (1946-1991) cuyo nombre real era Farrokh Bulsara, fue un cantante y compositor británico de origen parsi e indio, mundialmente conocido por ser el fundador y vocalista de la inolvidable banda de rock Queen.

Su primera banda fue The Hectics, un grupo escolar en el que Mercury, con 12 años, tocaba el piano (tomó clases de piano desde muy pequeño). Más tarde se diplomaría en Arte y Diseño en el Ealing College of Art, donde también estudiaban Pete Townsend, de The Who o Ron Wood, de The Faces.

Su portentosa y personal voz de barítono/tenor acompañadas de sus extravagantes y vistosas puestas en escena (que contrastaban con su personalidad tímida y reservada), no hicieron sino hacer crecer su fama gracias a temas como “Bohemian Rhapsody”, “Innuendo”, “Killer Queen”, “Somebody to Love”, “Don’t Stop Me Now”, “I want It all o “We Are the Champions”. En el escenario, Mercury se crecía. Su estilo en los directos llamaba a la participación del público, generándose una comunión en la que las extravagancias del artista no eran sino un aliciente más para acudir a los conciertos de Queen.

Como solista, permanecerá en nuestro recuerdo la colaboración entre Mercury y la soprano Montserrat Caballé para la creación de la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. La última vez que Mercury actuó en un escenario fue precisamente el 8 de octubre de 1988 cuando actuó junto a la soprano en Barcelona.

El 24 de noviembre de 1991, con 45 años, Mercury falleció de una bronconeumonía complicada por el sida, una enfermedad que se hizo pública solo un día antes de su muerte pero que llevaba muchas semanas como rumor. A su entierro acudieron multitud de personalidades de la industria musical como Elton John o David Bowie además del resto de miembros de Queen. Sus restos fueron incinerados y aún hoy se desconoce la ubicación de las cenizas.

Os dejamos con las frases más famosas de esta estrella del rock: