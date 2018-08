ZuliaNoVeLuz Ni dormimos, ni comemos

Los comercios del Zulia se encuentran trabajando a medias algunos y otros cerrados, no tienen luz, no hay punto o la planta no da para tantas horas sin servicio.

“No hay ni para comprar comida, efectivo no hay y el punto no pasa porque no hay luz, entonces cómo comemos, pasamos el dia full calor , sin agua fría para tomar, sin agua para bañarnos y sin poder comer, esto es para locos” Así son algunos de los comentarios que se ven en las redes sociales, tras más de 48 horas de luz en varios sectores.

las personas deben hacer malabares para poder descansar y comer.

Hoy lunes #13A el #Zulia y especialmente #Maracaibo está cumpliendo 4 días continuos #SinLuz. Ha tocado botar la poca comida de las neveras y dormir en las aceras de las calles como víctimas de guerra. #CrisisElectrica pic.twitter.com/bsP4FdTUgt — Angel Machado (@AngelMachadoVE) August 13, 2018

via @36_AV: @LucmaryEscola desd la madrugada dl viernes haticos mas de 72 horas sin luz .. solo en periodo 2 cicl… https://t.co/EHfwvz05H7 — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) August 13, 2018

via @manuelillasaenz: mi gente a buscar velas , chopin, leña etc lo que viene es vaina — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) August 13, 2018

