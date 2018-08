Zulianos exigen ante la Defensoría del Pueblo que le repongan artefactos quemados por apagones

Con sus electrodomésticos dañados en mano, afectados por los apagones en el estado Zulia, protestaron este jueves en la Defensoría del Pueblo para exigir que el gobierno nacional los indemnice y reponga los artefactos quemados.

Los ciudadanos quienes manifestaron estar cansados de esta situación llevaron, televisores, microondas, ventiladores y otros artefactos para demostrar los daños ocasionados por la crisis en el sector eléctrico que se ha agudizado desde el 24 de diciembre del año pasado.

En la sede de la defensoría entregaron un documento en el que exigen al representante en el estado interceda por los ciudadanos ante el ejecutivo y comiencen a cumplir las promesas del ministro Luis Motta Domínguez y el gobernador del Zulia Omar Prieto Fernández y repongan los artefactos dañados, pero fue larga la espera para que los atendieran debido a que la sede de la defensoría del pueblo estaba sin electricidad.

Los afectados por los apagones afirmaron que la solicitud la hacen porque ante la crisis económica es imposible comprar repuestos para reparar los electrodomésticos o comprarlos nuevos.

“A mí se me quemó el aire acondicionado y después el ventilador, ahora no tengo como refrescarme y soy hipertenso, no tengo como mantenerme fresco, no me dan respuesta en ningún ente del gobierno al que voy” afirmó Ramón Soto, uno de los manifestantes.

Los vecinos de distintos sectores de la ciudad exigieron la cantidad de 500 dólares para reponer los artefactos dañados por las fluctuaciones eléctricas.

Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático estuvo acompañando a los manifestantes y afirmó que para poder darle soluciones a los ciudadanos serán necesarios al menos 400 millones de dólares y restituir todos los daños ocasionados en los hogares zulianos.

“No es husto que se hayan invertido 1.250 millardos de dólares en el Sistema Eléctrico y continuemos con este caos que tanto daño le hace a la gente. No importa de dónde van a sacar el dinero para pagarle a los ciudadanos, pero deben resolver”.

Afirmaron que esta es una de las protestas que realizarán en los entes del gobierno nacional para exigir soluciones ante la crisis que los ha afectado.

